SV Westfalia Soest: Wichtige Säulen bleiben an Bord Beim Landesliga 2-Spitzenreiter SV Westfalia Soest haben drei Eckpfeiler des Erfolgs für die kommende Spielzeit ligaunabhängig unterschrieben.

Ex-Regionalliga-Verteidiger Bennet Eickhoff (64 Regionalliga-Einsätze für RW Ahlen), Tormaschine Mario Jurss (53 Tore in anderthalb Jahren) und Keeper-Eigengewächs Lukas Kasparek (nur fünf Gegentore in 15 Spielen) werden auch weiterhin im Soester Jahnstadion auflaufen.

Außerdem führt der SVW seinen eingeschlagenen Weg fort, Talente einzubauen: A-Junior Niklas Drapacz, der in der laufenden Saison bereits einen Kurzeinsatz in der Landesliga hatte, wird in der kommenden Saison fester Teil der Mannschaft sein. „Wir wollen versuchen, vier A-Jugendliche in den Kader einzubauen. Daher passt es auch sehr gut, dass der bisherige U19-Coach Dustin Hamel ab Sommer die 1. Mannschaft übernimmt“, erklärt der Vereinsvorsitzende Ingo Schaffranka in der Lokalpresse "Soester Anzeiger".