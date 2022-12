SV Westerhausen geht mit einem Neuzugang in die Winterpause Oberliga Süd +++ Ohne weiteren Auftritt, aber mit einem neuen Gesicht verabschiedet sich die Wolfsberg-Elf aus dem Jahr

Denn das Stadion Müllerwiese, Budissas Heimspielstätte, ist Eigentum der Stadt Bautzen. Der Verein hat quasi nur die Spielabsage aus dem Rathaus weitergereicht. Allerdings kam die sehr spät. Erst Donnerstagnachmittag. Zwar hatte Budissa bereits am Montag mitgeteilt, dass mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht gespielt werden kann (darf ) – dann war Warten angesagt. Schon Mittwoch sollte eine endgültige Entscheidung fallen, sie fiel aber nicht.

Drei Partien warten auf einen Nachholtermin

Jetzt herrscht Klarheit. Westerhausens Trainer Marco Wagner hat seine Schützlinge in die Winterpause geschickt. Wann das Spiel in Bautzen, die Heimpartie gegen Plauen sowie das Landespokalspiel beim Blankenburger FV nachgeholt werden, steht indes in den Sternen. „Es werden jetzt Termine gesucht und dann müssen wir sehen, was passt“, so Wagner, der seine Mannschaft am 2. Januar des neuen Jahres zum ersten Lauftraining bitten will. Ab 9. Januar beginnt dann die intensive Vorbereitung auf den am letzten Januar-Wochenende terminierten Rückrundenstart in Bischofswerda. Aber vielleicht passiert ja vorab schon was. Dann müssten die Westerhäuser neu planen.

So oder so werden die Fans auf dem Wolfsberg ein neues Gesicht zu sehen bekommen. Marlon Douglas - mit vollständigen Namen Marlon Rezende Emídio Costa - verstärkt den SV mit Beginn der Rückrunde. „Er trainiert schon seit zwei Monaten bei uns mit“, sagt Wagner über den Portugiesen, der vor einem Jahr nach Halberstadt gezogen ist. Weitere Neuzugänge sind nach vorliegenden Information der MZ aber nicht geplant. Erstmals im neuen Jahr ist Westerhausen bei dem Ilsenburger Hallenmasters am 7. Januar zu sehen. Zum Spielerprofil:

>> Marlon Rezende Emídio Costa