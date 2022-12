Spektakel garantiert: Comeback des Ilsenburger Hallenmasters Ilsenburger Hallenmasters +++ Nach zweijähriger Pause findet das Turnier mit den Top-Teams des Harzes wieder statt

Volle Ränge, spannende Spiele und heiße Duelle zwischen den besten Amateurteams aus dem Harz - all das garantiert das traditionelle Ilsenburger Hallenmasters. Nachdem das renommierte Turnier in den vergangenen beiden Wintern jeweils coronabedingt nicht stattfinden konnte, dürfen die Fußballfans am 7. Januar 2023 wieder in die Harzlandhalle strömen.