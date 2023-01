– Foto: SV Türkgücü Kassel

SV Türkgücü Kassel meldet bereits den sechsten Winter-Transfer Ein junges Talent ist dabei

Die Abstiegsnot des SV Türkgücü Kassel in dieser Winterpause ist Fakt, aber damit will sich der Gruppenligist nicht so einfach abfinden. Mit Beginn des neuen Jahres gibt der Klub quasi keine Ruhe und ist permanent auf der Suche nach Verstärkungen. Und er ist schon fünfmal fündig gefunden.

Den Auftakt macht schon am zweiten Weihnachtstag Marcos Brandao Bello. Der 33-Jährige wechselt vom Kreisoberligisten Tuspo Rengershausen zu Türkgücü. Nur 24 Stunden später meldete der Tabellen-Fünfzehnte die Verpflichtung von Emre Bicer. Der 25-Jährige ist ein bekanntes Gesicht und kehrt nach zweieinhalb Jahren vom Verbandsligisten TSG Sandershausen in die Nordstadt zurück. Er soll die Offensive verstärken. Und erneut nur 24 Stunden später präsentierte Türkgücü in Robert Sattorov einen Defensiv-Spieler, der zuletzt beim KSV Hessen Kassel II auflief. Noch vor dem Jahreswechsel wurde die Rückkehr von Yunus Emre Ulus offiziell. Nach dem Wechsel zur Anadolu Spor kickte der 28-Jährige drei Jahre lang bei den Baunatalern, ehe er beschloss,erneut in der Nordstadt Fußball zu spielen. Yunus war maßgeblich an den Aufstiegen in die Gruppenliga 2016/17 und in die Verbandsliga 2018/19 beteiligt und soll seinen Farben diesmal aus den Abstiegsplätzen heraushelfen.