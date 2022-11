SV Straelen II ist Tabellenführer zweiter Klasse SV Straelen II und VfL Repelen teilen sich die Punkte.

An der Spitze der Bezirksliga macht ein Quartett die Meisterschaft unter sich aus – dahinter kommt lange nichts. Der SV Straelen II festigte mit einem 1:1 (0:0) beim Verfolger VfL Repelen Rang fünf und ist damit so etwas wie Tabellenführer zweiter Klasse.

Die Gäste, die sehr fahrlässig mit ihren Tormöglichkeiten umgingen, hätten allerdings den Sportplatz in der Moerser Bergarbeiter-Siedlung als Sieger verlassen müssen. Bereits vor dem Seitenwechsel ließen der Straelener Torjäger Peter Okafor und Volkan Akyil zwei Hochkaräter zur Führung aus. So dauerte es bis zur 74. Minute, ehe Peter Okafor das hochverdiente 1:0 erzielte. Doch sechs Minuten später schaffte der Gastgeber, der nur wenige Chancen hatte, den schmeichelhaften Ausgleich.

In der Schlussphase rissen die Grün-Gelben das Geschehen an sich, hatten aber diesmal nicht das nötige Glück auf ihrer Seite. Alleine dreimal standen Pfosten und Latte im Weg. „Ein Sieg für uns wäre hochverdient gewesen. Ich ärgere mich schon, das wir so klare Chancen nicht reinmachen“, sagte Straelens Trainer Bilal Lekesiz.