SV Spellen trennt sich von Jörg Gonschior Kreisliga A Rees-Bocholt: Obmann Dirk Isermann und Silas Bergmann stellen das Team beim letzten Heimspiel des Jahres auf.

Nach einem guten halben Jahr ist die Zeit von Jörg Gonschior auf der Trainerbank des A-Ligisten SV Spellen abgelaufen. Schon am Sonntag, beim letzten Spiel des Jahres beim SV Bislich, wird der Coach nicht mehr in der Verantwortung sein. Er habe die Mannschaft nicht mehr erreicht und in einem konstruktiven Austausch mit der Vereinsführung wurde diese Entscheidung getroffen.