Für Timo Evertz bleibt die Türe zur Ersten Mannschaft offen. – Foto: Jens Kröll

SV Sonsbeck: Aufstiegsheld Timo Evertz benötigt Zeit Oberliga: Der 24-Jährige hat in dieser Saison noch keine Minute gespielt. Das Eigengewächs hat sich entschlossen, in der Rückrunde weiter für die Kreisliga A-Mannschaft aufzulaufen. Trainer Heinrich Losing hält ihm die Türe für eine Rückkehr zur ersten Mannschaft im Sommer aber offen.

Es lief die 76. Minute, als Timo Evertz mit seinem 1:0-Siegtreffer im Derby bei Fichte Lintfort am 15. Mai vergangenen Jahres den Aufstieg in die Oberliga perfekt machte. Das Urgestein des SV Sonsbeck krönte mit seinem Tor vor 600 Zuschauern eine überragende Spielzeit für die Rot-Weißen. Auch eine Liga höher konnte die Mannschaft von Trainer Heinrich Losing bislang überzeugen. Jedoch spielt der Aufstiegsheld in dieser Saison keine Rolle mehr.

Timo Evertz lief für die Oberliga-Mannschaft noch keine Minute auf. Das hat zwei Gründe. Zum einen ging es für den Sonsbecker im Sommer beruflich nach Frankfurt, wo er die Möglichkeit hatte, beim Start-Up doctorfrost (Kältekammerforschungszentrum) mitzuwirken. Aber nach vier Monaten entschloss sich der 24-Jährige wegen „wirtschaftlicher Gründe“ für die Rückkehr an den Niederrhein, um sein Lehramtsstudium an der Universität Duisburg/Essen zu beenden. Zum anderen bremste ihn eine Verletzung aus. Am 25. September sollte Evertz in einer Partie bei der A-Liga-Mannschaft gegen den VfL Rheinhausen Spielpraxis sammeln. Beim 2:1-Erfolg steuerte er das 1:0 bei. Nach 52 Minuten musste der schnelle Flügelspieler jedoch mit einem Bänderriss runter. Rund sieben Wochen Pause folgten. Danach bestritt Evertz noch die letzten vier Partien der „Zweiten“ vor der Winterpause. Obwohl das Sonsbecker Eigengewächs sicherlich das Zeug hat, in der Oberliga zu spielen, wird er höchstwahrscheinlich auch in der zweiten Saisonhälfte nur in der Kreisliga A auflaufen. „Timo hat darum gebeten, in der Rückrunde der Zweiten helfen zu können. Er fühlt sich für die Oberliga noch nicht so weit und möchte sich über die Spiele dort fit machen“, sagt SVS-Coach Losing. Wie‘s dann im nächsten Sommer weiter geht, werde man sehen. Nach dieser Saison soll ein weiteres Gespräch folgen. Evertz meint zu seiner Entscheidung: „Da ich so lange nicht vor Ort war, haben die Fitness und das Spielerische gelitten. So war‘s mir wichtig, erst mal der Zweiten zu helfen. Ich habe dieser Mannschaft viel zu verdanken. Es ist mir einfach eine Herzensangelegenheit.“ Nach seiner Meinung ist der A-Liga-Klassenerhalt trotz der Abgänge der der Leistungsträger Nils Theysen (Kevelaerer SV), Sven Lehmkuhl (Borussia Veen) und Leon Loosen (Union Kervenheim) durchaus machbar.