SV Schwarzhofen klärt die Trainerfrage Bis zur Winterpause coacht weiterhin Schwarzhofens Sportlicher Leiter Christoph Danner der Bezirksliga-Team, ab Januar übernimmt Maximilian Birner die Regie

Der erst 30-Jährige kann bereits auf reichlich Erfahrung als Coach zurückblicken. Der gebürtige Kemnather ist seit 2017 mit der B-Lizenz und seit 2018 mit dem DFB-Torwarttrainerschein ausgestattet und hat auch selbst als Spieler Eindrücke im höherklassigen Fußball bis hin zur 3. Liga gesammelt. Nach immer wiederkehrenden Verletzungen hatte Birner seine aktive Karriere früh beendet, stieg aber umgehend ins Trainergeschäft ein. Zunächst übernahm er seinen Heimatverein, den SV Kemnath a.B., in der Kreisliga, seit 2019 steht der ehemalige Torwart in den Diensten des Kreisklassisten SV Diendorf, den er in der vergangenen Saison bis in die Aufstiegsrelegation zur Kreisliga führte.



Durch die Verpflichtung Birners erhofft sich die Führungsriege des SV Schwarzhofen um Martin Weiß, Christoph Danner und Stephan Bauer, frischen Wind für die schwächelnde, aber talentierte und noch junge Mannschaft. Der Funke und die positive Energie, die der neue Coach ausstrahlt, solle auf das Team überspringen und die Formschwankungen so eingestellt werden. Anspruch müsse es sein, das vorhandene Potenzial konstant auf den Rasen zu bringen, um so schnell wie möglich aus dem Abstiegskampf der Bezirksliga Nord zu gelangen.



Birner selbst brenne auf seine neue Aufgabe in Schwarzhofen: „Ab Ende Januar werden wir gemeinsam alles dafür tun, um jede Woche maximale Leistung auf dem Platz zeigen zu können.“ Schwarzhofens Vorstandschaft danke indes dem SV Diendorf für die „reibungslose Abwicklung“ des Trainerwechsels.



Schwarzhofen hat zunächst aber noch vier Spiele vor der Brust, ehe Birner übernimmt. Bis dahin führt weiterhin das Interims-Trainerteam Regie. Am Wochenende gelang der Mannschaft mithilfe des 2:0-Auswärtssieges in Weiding bei der SG Chambtal ein kleiner Befreiungsschlag im eng gewickelten Tabellenkeller. Der SVS ist jetzt Elfter mit 18 Punkten.