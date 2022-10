SV RW Glottertal unterliegt - Es wird gemütlich an der Ligaspitze TuS Königschaffhausen fügt dem Tabellenführer die zweite Saisonniederlage zu

Der Tabellenführer kassierte beim 2:3 in Königschaffhausen seine zweite Saisonniederlage. Bereits vor der Pause waren die Gastgeber tonangeben. Zwei individuelle Aussetzer hatten es dem SV RW Glottertal ermöglicht die Begegnung in der ersten Halbzeit zwei Mal auszugleichen. So ging es mit einem 2:2 in die Pause. Lukas Lichte gelang dann für den heimischen TuS Königschaffhausen in der 81. Minute der Siegtreffer. „Es war ein sehr hektisches Spiel mit vielen Zweikämpfen und langen Bällen“, sagte Glottertals Trainer Tobias Müller. Der Coach des Tabellenführers ordnete die Niederlage als letztlich verdient ein. Sein Gegenüber war naturgemäß deutlich zufriedener. „Die beiden Gegentreffer waren sehr unglücklich. Sonst haben wir aus dem Spiel fast nichts zugelassen und uns an die taktischen Vorgaben gehalten. Wir können zufrieden sein“, so der Spielertrainer des TuS Königschaffhausen, Markus Strack.