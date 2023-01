SV RW Glottertal und Trainer Tobias Müller beenden ihre Zusammenarbeit Bezirksligist benötigt zur kommenden Saison einen neuen Coach

In der vergangenen Saison folgte dann trotz deutlich verbesserter Mannschaft der bittere Abstieg in die Kreisliga A. Zur laufenden Saison konnte der Verein die Mannschaft und auch das Trainerteam nochmals verstärken und vergrößern. Auch hat sich die Infrastruktur mit dem neuen Kunstrasenplatz erheblich verbessert. Mit dem Ziel des Wiederaufstiegs in die Spielzeit gestartet, steht die Mannschaft momentan an der Tabellenspitze.



Der Verein ist Tobias Müller sehr dankbar, dass er die Mannschaft zu einem sehr schwierigen Zeitpunkt übernommen hatte. Auch wenn zu Beginn seiner Amtszeit die Erfolgserlebnisse eher ausblieben, war er immer positiv, engagiert und motiviert. Durch seine gute Arbeit, konnte der Verein sich neu aufstellen und mit ihm gemeinsam eine positive Trendwende herbeiführen. Mit seiner lockeren, freundlichen und entspannten Art erfreut er sich im Verein großer Beliebtheit.



Trotz der erfolgreichen Vorrunde ist der Verein der Überzeugung, dass die Mannschaft neue Impulse braucht, um die ambitionierten Ziele des Vereins zu erreichen. Die Trennung erfolgte nach einem konstruktiven Gespräch in beiderseitigem Einvernehmen. Wir danken Tobias Müller für die bisherigen 3,5 Jahre und sind sicher, dass er das Schiff in der Rückrunde erfolgreich ins Ziel steuern wird.



Gespräche mit potenziellen Nachfolgern werden in den kommenden Tagen und Wochen aufgenommen. Wir sind überzeugt, einen Trainer oder Spielertrainer präsentieren zu können, der sowohl sportlich, als auch menschlich optimal zum Verein passt und mit dem wir unsere ambitionierten Ziele erreichen werden.