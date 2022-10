SV Rödinghausen: Saisonaus für Julian Wolff Der SV Rödinghausen muss für die restliche Saison auf die Dienste von Julian Wolff verzichten.

Der 30-jährige Defensivakteur verletzte sich am 1. Oktober in der Partie gegen den Wuppertaler SV. Nun ist die Diagnose klar: der 307-fache Regionalliga-Akteur wird aufgrund eines Kreuzbandrisses in der laufenden Saison kein Spiel mehr absolvieren.