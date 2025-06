SV Lippstadt holt Soester Leistungsträger – Koreanisches Talent bleibt

"Simon ist in den letzten Jahren in Soest immer vorangegangen. Seine Art, Fußball zu spielen und zu arbeiten, wird unserem Spiel sehr gut tun", freut sich Lippstadt Sportlicher Leiter Dirk Brökelmann über die Verpflichtung des 27-jährigen Mittelfeldspielers.

Damit verliert Westfalia Soest einen nächsten elementaren Leistungsträger und mit Kötter sogar einen treuen Aufstiegshelden, der bereits seit 2016 noch zu Bezirksligazeiten in Soest spielte und eines der Gesichter des Soester Aufschwungs war. Seine stärkste Saison lieferte Kötter 2023/24 als er mit 15 Toren und zwei Vorlagen zweitbester Scorer im Soester Kader hinter Mario Jurss war. Neben ihm werden unter anderem mit Torwart Lukas Kasparek (SC Wiedenbrück) , Lennart Hergenreider (Arminia Bielefeld II) und Philipp Ratz (Westfalia Rhynern) wichtige Leistungsträger die Westfalia zur neuen Saison in Richtung Regional- bzw. Oberliga verlassen.

Offensivtalent wird hochgezogen

Seine ersten Oberliga bereits bestritten hat das Lippstädter U19-Talent Seungyong Lee. Dazu dürften nun weitere Einsätze hinzukommen, denn der junge Südkoreaner hat beim SVL einen Vertrag für die kommende Saison unterschrieben und wird dauerhaft Teil im Oberliga-Kader sein.

Dirk Brökelmann sagt dazu: "Wir freuen uns sehr, dass Seungyoung seine Zukunft beim SV sieht und wir gemeinsam an seiner Entwicklung arbeiten können. In jeder Trainingseinheit erkennt man, welch Potential in ihm schlummert. Es ist wieder ein Beleg dafür, welch gute Arbeit in unserem Nachwuchs geleistet wird."

Lee sagt: "Ich freue mich sehr auf die kommende Saison und hoffe, so viele Minuten spielen zu dürfen, wie es möglich ist."