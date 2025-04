Das ist Oberliga-Akteur Nr. 2 beim DSC Arminia Bielefeld

Semih Sarli, aktuell SG Wattenscheid 09, wird für die neugegründete 2. Mannschaft der Ostwestfalen in der kommenden Oberliga-Saison auflaufen. Ein Teamkollege wird der 19-jährige Lennart Hergenreider sein. Spielerberater Lars Rohwer bestätigte entsprechende Gerüchte gegenüber FuPa Westfalen.

Ausgebildet beim SC Wiedenbrück und dem SV Lippstadt (u. a. U17-Bundesliga) besitzt der Oelder durchaus ambitionierte Ziele in seiner Fußballerlaufbahn. "Es gab mehrere Anfragen. Aber die Entwicklungsaussichten bei der Arminia sind schon optimal", erklärt Rohwer die Entscheidung des Youngsters.

Hergenreider befindet sich aktuell in seinem ersten Seniorenjahr und hat sich schnell zum Stammspieler beim gut platzierten Staffel 1-Westfalenligisten SV Westfalia Soest entwickelt, der lange Kontakt zur Spitze hielt, aber nach drei Sieglos-Spielen nun abreißen lassen musste. Der Offensivmann hat 19 Partien absolviert und lt. FuPa-Statistik vier Tore und zwei Vorlagen erzielt. "Lennart besitzt einen guten Offensivdrang und eine gute Dynamik", so Rohwer.

In der laufenden Spielzeit durfte Hergenreider sogar ein Pflichtspiel gegen die Bielefelder Profis bestreiten. Die Arminia hat bekanntlich einen Lauf sowohl im DFB-Pokal als auch im Westfalenpokal hingelegt und steht jeweils im Finale. Im Achtelfinale im vergangenen Oktober bezwang der DSC Arminia Bielefeld den SV Westfalia Soest vor fast 3.000 Zuschauern in der SchücoArena mit 3:1. Das Ehrentor bereitete Hergenreider vor. Es dürfte sein Traum sein, irgendwann regelmäßig in den großen Stadien zu spielen.