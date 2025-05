Offiziell: Westfalia Rhynern schnappt sich Soests Leistungsträger Ratz

Nun ist der Wechsel von Philipp Ratz nach Rhynern in trockenen Tüchern: Am Dienstagabend (27. Mai) machte der Oberligist die Verpflichtung des Innenverteidigers perfekt.

"Spreche keine Spieler an, die im Wort stehen"

"Als klar war, dass Lukas uns verlassen wird, habe ich aus verschiedenen Ecken gehört, dass Philipp bei einigen anderen Oberligisten im Gespräch ist. Ich habe dann den Kontakt zu ihm gesucht, und er hat mir gesagt, dass die Option besteht, dass er höherklassig wechseln kann", sagte Schmidt weiter und wehrte sich gegen die Kritik von Ratz' Noch-Trainer Dustin Hamel, dem vor allem das späte Werben der Rhyneraner geärgert hatte, das so nicht "der Art und Weise der guten Zusammenarbeit der vergangenen Jahre" entsprach, wie man sie in Soest unter Schmidts Vorgänger Andreas Kersting gewohnt gewesen wäre. "Ich spreche keine Spieler an, die im Wort bei ihrem Verein stehen und nicht so eine Option haben. Das will ich auch bei unseren Spielern nicht", stellte Schmidt klar.