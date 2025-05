Wiedenbrücks Torwartlegende bekommt neuen Konkurrenten aus Soest

"Unser Torwarttrainer Björn Korte hat ein großes Netzwerk, daraus haben wir auch den Tipp zu Lukas erhalten. Björn hat im Probetraining intensiv mit ihm gearbeitet und traut ihm ohne weiteres den Sprung in die Regionalliga zu. Lukas hat eine überragende Sprungkraft, mega Reflexe und ist zudem ein richtig guter Fußballer", freut sich der Sportliche Leiter Oliver Zech über einen spannenden Transfer.

In Soest war Kasparek sowohl im Junioren- als auch im Seniorenbereich maßgeblich am Höhenflug in den vergangenen Jahren beteiligt. Jeweils zwei Aufstiege von der Bezirks- bis in die Westfalenliga feierte das Soester Eigengewächs, das den Wunsch nach einer Veränderung hatte: "Ich habe viel erlebt mit Soest und viele Erfolge gefeiert. Es klingt vielleicht ein bisschen negativ, aber ich bin auf eine Art Soest-müde geworden."