SV Irxleben begrüßt zum Auftakt der Vorbereitung einen Routinier Landesliga Nord +++ Mit Verbandsliga-Erfahrung im Gepäck kommt Thomas Gießmann zum SVI

Der SV Irxleben hat am Dienstagabend die Vorbereitung für die zweiten Saisonhälfte in der Landesliga Nord aufgenommen. Dazu begrüßte das Trainerteam um Steffen Rau auch einen Neuzugang.

Thomas Gießmann gab seine Premiere im Irxleber Wildpark. Der 38-Jährige, der bis zum Sommer in Schackensleben in der Bördeliga aktiv war, blickt auch auf Erfahrung in der Verbandsliga beim Haldensleber SC zurück und soll nun mit dieser helfen, den Klassenerhalt zu sichern. Zum Spielerprofil:

>> Thomas Gießmann

__________________________________________________________________________________________________