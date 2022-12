SV Hösel baut sein Team etwas um Robin Langer zieht sich in die dritte Mannschaft des A-Kreisligisten zurück.

Darauf deutet am Neuhaus nichts hin. Es gilt nun, die gegenwärtige Platzierung zu verteidigen, vielleicht etwas zu verbessern, dann sind alle zufrieden. „Benrath-Hassels ist einfach zu stark für diese Liga“, sagt der Sportliche Leiter Mark Rueber, der zudem mit seinen 45 Jahren immer noch aktiv ist. Und zwar in der 3. Mannschaft des SVH, die die Tabelle der Kreisliga C anführt mit sechs Punkten Vorsprung auf den SV Lohausen II. Da zudem die Reserve in der Kreisliga B eine großartige Saison spielt als Spitzenreiter (seit 17 Begegnungen ungeschlagen), ist die Stimmung im selbst ernannten und bestens geführten Dorfklub einfach großartig. Rueber weiter: „Wir wussten schon vor der Saison, wie stark diese Benrather Truppe ist. Die sind kaum zu bezwingen.“

Vier Testspiele wurden von Trainer Benny Schröder vereinbart: 8. Januar bei VfR Oberhausen II, 12. Januar Heimspiel gegen DJK Mintard, 15. Januar bei Türkgücü Ratingen und am 22. Januar Heimspiel gegen die SSVg Heiligenhaus. Erstes Punktspiel des neuen Jahres ist am Donnerstag, 26. Januar, auf eigenem Platz gegen den KSC Tesla (20 Uhr). Der Kader wird für die Rückrunde etwas umgebaut. Robin Langer, der vom einstigen Torwart zum Stürmer umfunktioniert wurde, spielt künftig in der dritten Mannschaft des Vereins. Der 33-Jährige hat einen stressigen Lehrer-Job, er will es nun etwas ruhiger angehen lassen. Dafür stößt Leo Prusa nun dazu. Der 21-Jährige wohnt in Hösel, spielte dort schon in der Jugend, dann bei 04/19 II und zuletzt in Mintard. Er ist offensiv überall einsetzbar.