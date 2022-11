SV Hansa behält gegen GW Mühlen die Oberhand Keven Oltmer mit einem Doppelpack

Hansa begann konzentriert stark. Man merkte, dass die Hanseaten nach fünf Spielen ohne Sieg endlich wieder gewinnen wollte. Bereits nach zwölf Minuten traf Keven Oltmer zum 1:0. Er schoss den Ball aus ca. 15m genau ins Eck.

Danach bot sich für die Gäste die Chance zum Ausgleich, doch die Mühlener verschossen in Person von Peter Sieve einen Foulelfmeter. Der Ball klatschte an den Außenpfosten. Kurz danach erhöhte erneut Oltmer auf 2:0 (21.). Weitere gute Möglichkeiten blieben ungenutzt. So verfehlten Benny Boungou und Janek Siderkiewicz jeweils per Kopf und Gerrit Thomes nach einer Ecke das 3:0.



In der zweiten Hälfte kam Mühlen stark aus Kabine und drängte auf den Anschlusstreffer, der in der 59. fiel. Benjamin Willenbrink traf unbedrängt ins Eck. Danach wollten die Gäste aus dem Kreis Vechta den Ausgleich. Hansa konnte sich nur noch selten befreien. Bis zum Schluss blieb es spannend, doch Mühlen konnte keine nennenswerten Chance mehr verbuchen. In der Nachspielzeit erzielte Benny Boungou nach Vorarbeit von Jannik Hoormann das 3:1. Kurze Zeit später war Schluss.