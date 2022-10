SV Gonsenheim: Ferhat Gündüz tritt als Spieler zurück Abwehrchef macht den Weg frei und agiert künftig "nur" noch als Co-Trainer an der Seitenlinie

Mainz. Ferhat Gündüz hängt seine Fußballschuhe beim Oberligisten SV Gonsenheim an den Nagel. Der 35-Jährige war bisher als spielender Co-Trainer aktiv, nun will er sich ausschließlich auf seine Rolle als Co-Trainer fokussieren.

Für Gündüz ist das der nächste Schritt in Richtung seiner Trainerlaufbahn, der schon 2018 bei seinem Wechsel an den Wildpark beschlossen war. Insgesamt hat der Wiesbadener 75 Spiele in der Regionalliga und 236 Spiele in der Oberliga absolviert.