SV Gau-Algesheim weiter mit Kull B-Klassen-Club verlängert mit dem Spielertrainer und dessen Assistent Johannes Lehré +++ Ein Zugang vom Ligarivalen Frei-Weinheim

GAU-ALGESHEIM . Kontinuität beim B-Klassen-Club SV Gau-Algesheim: Spielertrainer Johannes Kull wird beim Tabellendritten ligaunabhängig auch in der nächsten Saison Chefcoach sein. Co-Trainer Johannes Lehré (33) bleibt ebenfalls im Amt.

„Als weiteren Co haben wir Markus Dressler dazugewonnen“, freut sich Kull. Dressler trainiert die Gau-Algesheimer A-Junioren, die eine SG mit dem VfL Frei-Weinheim bilden. „Da Johannes und ich noch selbst aktiv spielen, wird Markus nicht nur Teile des Trainings leiten, sondern auch die Mannschaft an Spieltagen von außen coachen.“ Dressler ist 41 Jahre alt und wohnt in Frei-Weinheim. „Unser Ziel für die Rückrunde ist es, die gute Hinrunde zu bestätigen und die Chance zu wahren, auf den Relegationsplatz zu springen“, verrät Kull.

Basil Haddad kommt vom VfL Frei-Weinheim