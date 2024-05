SV Etzelwang der Gewinner der Runde 24

Im spannenden Dreikampf um Platz 2 in der Kreisklasse Süd darf sich der SV Etzelwang am drittletzten Spieltag der Saison 2023/24 als Gewinner fühlen. Während der Sportverein (2./51) seine Hausaufgabe gegen den SVL Traßlberg mehr als überzeugend löste, ließ die direkte Konkurrenz Federn. Dabei schaffte es die Germania aus Amberg (3./49) als erstes Team wohl, der "Übermannschaft" aus Ursulapoppenricht (1./67) Zählbares abzuknöpfen, doch musste man ebenso wie die DJK Ursensollen (4./49), die in Ammerthal gar 3:5 verlor, die Etzelwanger zwei Spieltage vor Saisonschluß vorbeiziehen lassen. Nachdem der SVE aber am kommenden Wochenende auf den Meister trifft und sich die Germania mit Ursensollen im direkten Vergleich duelliert, kann von einer Vorentscheidung noch nicht gesprochen werden. Es bleibt also megaspannend.

Im Tabellenkeller steht der FSV Gärbershof (13./12) nach dem 1:4 gegen den SV 08 Auerbach II (10./25) als zweiter Direktabsteiger fest. Die Relegationsspiele abwenden wollen noch die SG Paulsdorf/Freudenberg III (12./20 - 4:5 in Mipo), der TSV Kümmersbruck (11./22 - 0:4 gegen Kauerhof) und eben die siegreichen Bergstädter aus Auerbach. Theoretisch noch in Gefahr geraten könnte auch noch der SVL Traßlberg (9./26) nach der hohen Einbuße in Etzelwang.