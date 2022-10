SV Brackel: Coach Schiattarella tritt nach Vertrauensverlust zurück Das kommt überraschend. Noch am Freitagabend peitschte Trainer Giovanni Schiattarella den SV Brackel zu einem 4:2-Auswärtssieg beim SuS Kaiserau.

Was niemand wusste: bereits am Donnerstag hatte der 40-Jährige den Mannschaftsrat informiert, dass es sein letztes Spiel sein wird, berichtet die Lokalpresse "Ruhr Nachrichten" . Der Grund für den Rücktritt ist der Vertrauensverlust gegenüber dem Vorsitzenden Olaf Schäfer. Dieser hatte nach dem mäßigen Saisonstart mit nur acht Punkten aus zehn Spielen bereits Kontakt zu anderen Trainern aufgenommen und Gespräche geführt.

So endet also eine viereinhalbjährige Ära mit einem faden Beigeschmack. Schiattarella hatte den SV Brackel im Mai 2018 im Abstiegskampf der Westfalenliga 2 vier Spieltage vor Ende übernommen. Beinahe wäre sogar noch der Klassenerhalt gelungen, doch am letzten Spieltag glich der FC Iserlohn in der 80. Minute zum 1:1 aus und feierte anstatt Brackel den Klassenerhalt.

Ein Neuaufbau in der Landesliga begann und das Ziel war stets, den Dortmunder Verein in der Landesliga zu halten, was bisher auch immer souverän gelang. Dieses Mal ist Schäfer offensichtlich nervös geworden und hat Gespräche mit potenziellen Nachfolgern hinter Schiatarellas Rücken geführt. Dies ist der Rücktrittsgrund, so Schiattarella, der sich gegenüber den "Ruhr Nachrichten" auch nicht weiter äußern wollte.