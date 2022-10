SV Bernried sichert ersten Platz im Topspiel - TSV Pähl ist aus dem Rennen A-Klasse: Eberfing torhungrig

A-Klasse 6

SV Bernried 3

SG Söcking/Starnberg 1

Tore: 1:0 (64.) Stefan Thorin, 2:0 (67.) Patrick Rösler, 3:0 (85.) Nicolas Dolderer, 3:1 (90.) Mujo Causevic. Gelbe Karten: Bernried 1, Söcking/Starnberg 3. Schiedsrichter: Alexander Strobel. Zuschauer: 75.

TSV Hechendorf 3

FC Seeshaupt 0

Tore: 1:0 (5.) Dominik Stützer (Elfmeter), 2:0 (67.) Fabian Jung, 3:0 (88.) Fabian Jung. Gelbe Karten: Hechendorf 2, Seeshaupt 1. Schiedsrichter: Martin Preininger. Zuschauer: 50.

A-Klasse 8

Der Kampf um den dritten und letzten Platz in der Meisterrunde spitzt sich immer mehr zu. Die besten Karten vor dem abschließenden Spieltag nächste Woche hat der SC Böbing. Der kam im vogelwilden Nachbarderby gegen den Tabellenletzten Hohenpeißenberg trotz eines Dreierpacks von Fabian Kees nicht über ein 4:4 hinaus, in den letzten beiden Partien haben die Böbinger ihr Schicksal aber in den eigenen Händen. Raus aus dem Rennen ist mittlerweile der TSV Pähl, der sich zu Hause dem SV Herzogsägmühle mit 1:3 geschlagen geben musste. Herzogsägmühle ist ebenso noch im Rennen um einen der ersten drei Plätze wie der SV Wessobrunn, der gegen den bereits qualifizierten SV Haunshofen ein 0:0 erkämpfte. Am kommenden Mittwoch, 2. November, erwartet der SC Böbing die Pähler zum Nachholspiel.

SC Böbing 4

TSV Hohenpeißenberg 4

Tore: 0:1 (1.) Alessandro Farigu, 1:1 (9.) Fabian Kees, 2:1 (16.) Fabian Kees (Elfmeter), 3:1 (31.) Fabian Kees, 3:2 (71.) Markus Radlmaier (Elfmeter), 3:3 (76.) Marco Kechele, 4:3 (88.) David Keßler, 4:4 (90.+1) Tobias Haberstock. Gelbe Karten: Böbing 1, Hohenpeißenberg 1. Gelb-rote Karte: Hohenpeißenberg: Stefan Radlmaier (82.). Schiedsrichter: k. A.. Zuschauer: 150.

TSV Pähl 1

SV Herzogsägmühle 3

Tore: 1:0 (17.) Tim Liesske, 1:1 (45.+1) Mohamed Jallo, 1:2 (56.) Tony Tarelagha, 1:3 (90.+3) Tony Tarelagha. Gelbe Karten: Pähl 1, Herzogsägmühle 3. Schiedsrichter: Petrit Kamaj. Zuschauer: 90.