SV 09 Staßfurt besetzt Posten des Sportlichen Leiters neu Landesliga Mitte +++ Seit dem Jahresbeginn zeigt sich Benjamin Kollmann verantwortlich

Nach "intensiven und konstruktiven Gesprächen" im Vorstand und in der sportlichen Leitung sei man einstimmig zum Beschluss gekommen, Benjamin Kollmann das Vertrauen auszusprechen, teilte der Verein mit. Dabei profitiert der frühere Torjäger von seiner Vita. ",Kolle' kennt das Umfeld unseres Vereins bestens aus seiner aktiven Vergangenheit und verfügt über die nötige Erfahrung und Kompetenz, um die ihm zugewiesenen Aufgaben bestmöglich zu erfüllen", schrieben die 09er. Zum FuPa-Profil:

>> Benjamin Kollmann

Immerhin war Kollmann, der für Askania Bernburg auch in der Verbandsliga spielte und zuletzt für den SV Förderstedt auf Torejagd ging, in der Saison 2016/17 mit 21 Treffern einer der Staßfurter Garanten für den Landesliga-Aufstieg. In der zweithöchsten Spielklasse des Landes traf er in den beiden folgenden Saison noch jeweils im zweistelligen Bereich. Künftig soll der 35-Jährige nun in anderer Rolle zum Erfolg beitragen. "Der Verein freut sich auf die vereinbarte Zusammenarbeit und verbindet dies mit dem Wunsch auf eine erfolgreiche Zukunft", so die 09er.