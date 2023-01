SV 07 Bischofsheim: Mehrere kleine Baustellen Der Sportverein im Winter-TÜV: Elf Siege aus zwölf Spielen, ein gelungener Start in die Saison

Florian Bernard, Trainer des SV 07 Bischofsheim, beantwortete folgende Fragen.

Was lief besonders gut in der Hinrunde und wie zufrieden seid ihr?

Wir sind die ersten 12 Spiele ungeschlagen geblieben mit 11 Siegen und 1 Remis. Da auch das Unentschieden gegen SSV Raunheim an diesem Tag nach 3:0 Führung hätte vermieden werden können, sind wir mit dem Start in die Runde sehr zufrieden. In den letzten 4 Spielen des Jahres konnten wir allerdings nicht unser Potential abrufen (1 Sieg, 1 Remis, 2 Niederlagen) und haben ein kleines bisschen den guten Start kaputt gemacht. Somit sind wir vom Gejagten zum Jäger geworden. Diese Rolle nehmen wir allerdings gerne an!

Was muss im neuen Jahr besser werden?

Die Defensivarbeit in allen Mannschaftsteilen sowie die Chancenverwertung muss sich verbessern, um am Ende ganz oben zu stehen. Grundsätzlich sind wir aber zufrieden mit der Leistung der Mannschaft in der Hinrunde.

Welche Transfers gibt es bei euch in der Winterpause, sind Zu- oder Abgänge geplant?

Max Muiomo (SV Hofheim), Torben Wittek (unbekannt), Stefano Pagano (pausiert) und Arbnor Smakolli (Studium Ausland) werden uns in der Rückrunde nicht zur Verfügung stehen bzw. haben den Verein verlassen.