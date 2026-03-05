Südwestderby im Zeichen des Abstiegskampfs

Petingen geht als Tabellenletzter in das wichtige Derby gegen Käerjeng – Foto: paul@lsn.sarl (Archiv)

So., 08.03.2026, 16:00 Uhr FC Differdingen 03 Differdingen US Hostert Hostert 16:00 PUSH

Nach dem Trainerwechsel bei Leader Differdingen dürfte sich bei den Gästen aus Hostert vor dem Spiel vor allem ein Problem auftun: die Differdinger Spieler werden sich unter ihrem neuen Chef Yannick Kakoko zeigen müssen, denn taktisch dürfte der Ex-Racing-Coach in wenigen Tagen noch kaum etwas ändern können. Unser Tipp: Heimsieg.

So., 08.03.2026, 16:00 Uhr AS Jeunesse Esch Jeunesse FC Jeunesse Canach Canach 16:00 live PUSH

Jeunesse Esch trifft auf Aufsteiger Canach und damit einen Gegner, der seit drei Meisterschaftsspielen unbesiegt ist. Den Gästen werden 120 Minuten in der „Coupe de Luxembourg“ in den Beinen stecken. Die junge Jeunesse-Elf verzeichnet dagegen des Öfteren Leistungsschwankungen, zeigte aber auch immer eine große Moral. Unser Tipp: Heimsieg.

So., 08.03.2026, 16:00 Uhr FC Rodange 91 Rodange F91 Düdelingen Düdelingen 16:00 PUSH

Düdelingen sollte in der Lage sein, seine Trendwende seit dem Trainerwechsel fortzuführen. Zwar ist Rodange eine individuell gut besetzte Mannschaft, doch vor allem Abschlussprobleme sind die Ursache für Tabellenplatz 15. Nimmt F91 seine Gastgeber ernst, ist ein Sieg drin. Unser Tipp: Auswärtssieg.

So., 08.03.2026, 16:00 Uhr US Mondorf Mondorf Racing FC Union Luxemburg Racing 16:00 live PUSH

Mondorf hat das bittere Pokal-Aus in letzter Minute zu verarbeiten, seine Gäste von Racing kamen zwar weiter, haben aber nach der Verlängerung gegen Canach dreißig Minuten mehr in den Beinen. Der Blick auf die Formtabelle verrät, dass Mondorf klarer Favorit ist. Unser Tipp: Heimsieg. Tinelli: „arbeiten von Spiel zu Spiel“ Nach der erwähnten Pokalniederlage blickte USM-Spieler Loris Tinelli bereits wieder nach vorne: „Über internationale Ziele möchte ich nicht sprechen, darüber redet niemand im Verein. Wir sind in der Liga seit sieben Spielen ungeschlagen. Am Sonntag geht es gegen Racing und dann sehen wir, was passiert. Wenn es gutgeht, umso besser und wenn nicht, machen wir gegen Rodange weiter. Wir machen das Schritt für Schritt und wir arbeiten von Spiel zu Spiel bzw. von Wochenende zu Wochenende.“

So., 08.03.2026, 16:00 Uhr FC Swift Hesperingen Hesperingen FC Mamer 32 Mamer 16:00 PUSH

Hesperingen und Mamer stehen sich in einem wegweisenden Duell um Punkte gegen den Abstieg gegenüber. Aktuell trennen beide sechs Zähler, mit einem Auswärtserfolg könnte der FC Swift einen wichtigen Schritt Richtung Klassenerhalt machen. Mit sechs Punkten aus den letzten fünf Spielen gegenüber deren fünf auf Hesperinger Seite ist die Bilanz der vergangenen Spiele ähnlich. Unser Tipp: Unentschieden.

So., 08.03.2026, 16:00 Uhr FC Victoria Rosport Rosport FC Atert Bissen Bissen 16:00 PUSH

Die beiden frischgebackenen Pokalviertelfinalisten Rosport und Bissen stehen sich am Sonntag in einem ungleichen Duell gegenüber, was Kaderstärke, Etat und Infrastrukturen angeht. Das hielt den FC Victoria aber noch nie davon ab, vermeintlich stärkere Gegner zu ärgern. Dennoch ist der FC Atert auf dem Papier als stärker einzuschätzen. Unser Tipp: Auswärtssieg.

So., 08.03.2026, 16:00 Uhr Union Titus Petingen Titus UN Käerjeng 97 Käerjeng 16:00 live PUSH

Wenn ein Derby gleichzeitig Abstiegskampf bedeutet, dann wird es meistens spannend und selten auch hitzig. Der Viertletzte Käerjeng fährt die wenigen Kilometer zum Schlusslicht aus Petingen mit einer leicht besseren Ausgangslage. Es ist ein Sechs-Punkte-Spiel, das vor allem die Hausherren nicht verlieren dürfen. Unser Tipp: Auswärtssieg.

So., 08.03.2026, 16:00 Uhr FC UNA Strassen Strassen FC Progrès Niederkorn Progrès 16:00 PUSH