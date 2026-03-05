Differdingen: Kakoko ersetzt Silva!

Der ehemalige Racing-Coach Kakoko übernimmt den Trainerposten in Differdingen – Foto: Bertame Marco

Wie der FC Differdingen 03 soeben im Internet bekanntgab (s.u.), hat der Vereinsvorstand sich einstimmig dafür entschieden, sich von Trainer Pedro Silva und den Co-Trainer Carlos Fançony und Ali Oudini zu trennen.

Auch einen Nachfolger hat der Tabellenführer der BGL Ligue bereits vorgestellt: Yannick Kakoko, einst bei Petingen und bis letzten Herbst bei Racing im Amt, wird neuer Cheftrainer des amtierenden Double-Gewinners.