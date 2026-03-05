Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Differdingen: Kakoko ersetzt Silva!
Trainerwechsel beim Tabellenführer der BGL Ligue
von Paul Krier · Heute, 09:25 Uhr · 0 Leser
Der ehemalige Racing-Coach Kakoko übernimmt den Trainerposten in Differdingen – Foto: Bertame Marco
Wie der FC Differdingen 03 soeben im Internet bekanntgab (s.u.), hat der Vereinsvorstand sich einstimmig dafür entschieden, sich von Trainer Pedro Silva und den Co-Trainer Carlos Fançony und Ali Oudini zu trennen.
Auch einen Nachfolger hat der Tabellenführer der BGL Ligue bereits vorgestellt: Yannick Kakoko, einst bei Petingen und bis letzten Herbst bei Racing im Amt, wird neuer Cheftrainer des amtierenden Double-Gewinners.
Kakoko wird den Angaben zufolge bereits am Donnerstag sein erstes Training leiten. Über die Gründe der Trennung wurden keine Angaben gemacht.