Differdingen: Kakoko ersetzt Silva!

Trainerwechsel beim Tabellenführer der BGL Ligue

von Paul Krier · Heute, 09:25 Uhr · 0 Leser
Der ehemalige Racing-Coach Kakoko übernimmt den Trainerposten in Differdingen
Der ehemalige Racing-Coach Kakoko übernimmt den Trainerposten in Differdingen – Foto: Bertame Marco

Wie der FC Differdingen 03 soeben im Internet bekanntgab (s.u.), hat der Vereinsvorstand sich einstimmig dafür entschieden, sich von Trainer Pedro Silva und den Co-Trainer Carlos Fançony und Ali Oudini zu trennen.

Auch einen Nachfolger hat der Tabellenführer der BGL Ligue bereits vorgestellt: Yannick Kakoko, einst bei Petingen und bis letzten Herbst bei Racing im Amt, wird neuer Cheftrainer des amtierenden Double-Gewinners.

Kakoko wird den Angaben zufolge bereits am Donnerstag sein erstes Training leiten. Über die Gründe der Trennung wurden keine Angaben gemacht.