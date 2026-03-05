Tinelli nach Pokal-Aus: „Anstatt 96 haben wir nur 93 Minuten gespielt“ Brutales Poka-Aus für Mondorf, Zweitligisten Fola und Feulen im Viertelfinale, Differdingen und Racing gewinnen nach Verlängerung von Paul Krier · Heute, 14:00 Uhr · 0 Leser

Wer zuletzt lacht, lacht am Besten: das Motto der Bissen-Fans am Mittwochabend – Foto: Kevin Harpes

Darüber könnte man fast ein Buch schreiben: nachdem Strassen in Differdingen zu Beginn der 2.Halbzeit im Pokalachtelfinale in Führung gegangen war, traf der erst zwei Minuten zuvor eingewechselte Buch unten links ins Eck zum 1:1 (82.‘), was gleichbedeutend mit dem Erreichen der Verlängerung war. Diese war acht Minuten alt, als derselbe Buch Differdingen erstmals in Führung bringen konnte! In der 2.Halbzeit der Verlängerung wurde es dann wild: der FC Una drehte seinerseits den Rückstand (2:2, 107.‘, 2:3, 111.‘), um den Platz am Ende doch als Verlierer zu verlassen. Wer sonst als Buch legt für Costas 3:3 auf (115.‘) und als die Hausherren in der 119.‘ das 4:3 machten, stand sie im Viertelfinale. Die Zweitligisten Feulen und Steinsel begegneten sich lange auf Augenhöhe, die Gäste konnten einen Torwartfehler, der in der 34.‘ zum 1:0 führte, aber nie ausbügeln und scheiden aus. Mondorf ging etwas gegen den Spielverlauf in Bissen in Führung, als Baal eine zu kurz geklärte Ecke von der Strafraumgrenze halbhoch zum 0:1 versenkte (23.‘). Die Gastgeber liefen also einmal mehr einem Rückstand gegen Mondorf hinterher. Der Einsatz sollte dieses Mal sehr spät aber belohnt werden. Während Joker Lopes es gleich zweimal, darunter mit einem Pfostenschuss, verpasste, den Sack zuzumachen, glich der ebenfalls eingewechselte Djalo per Volley aus (1:1, 90.‘+1). Als man sich auf eine mögliche Verlängerung einstellte, war mit Fernandes ein weiterer Einwechselspieler zur Stelle, um Bissen den Einzug in die nächste Runde zu ermöglichen (2:1, 90.‘+4).

Tinelli: „müssen jetzt schauen, was wir falsch und was wir gut gemacht haben“ Mondorfs Stürmer Loris Tinelli am Mikrofon von Kevin Harpes: „Dass wir eine englische Woche haben, hat viel von uns verlangt, das spürt man in den Beinen. Dass man im Pokal nur viermal wechseln kann und nur sechzehn Spieler im Aufgebot haben darf, macht etwas aus. Wir haben ein frühes Tor erzielt, was wir so auch vorhatten und hinbekommen hatten. Wir wissen alle, dass der Pokal eine andere Geschichte, ein anderer Wettbewerb ist. Im Pokal ist es so, dass wenn es dein Tag ist, dann ist es dein Tag. Heute hat es nicht gereicht. Anstatt 96 haben wir nur 93 Minuten gespielt. Das hat man zum Schluss gesehen. Wir müssen jetzt schauen, was wir falsch und was wir gut gemacht haben, damit wir in der Meisterschaft weiterkommen. Dort haben wir ja noch unsere Chancen und stehen ziemlich gut da. Wir müssen jetzt dort weitermachen wie bisher.“

Ausgerechnet Zweitligist Fola fügte dem Hosterter Trainer Marco Martino dessen erste Pflichtspielniederlage zu. Der favorisierte Erstligist ging zwar erwartungsgemäß in Führung (0:1, 20.‘), die „Doyenne“ glich aber unmittelbar nach Wiederanpfiff aus und drehte die Partie in den letzten 20 Minuten zu ihren Gunsten (3:1). Rodange war bei Ehrenpromotionär Luxembourg City in der 1.Halbzeit überlegen, die 1:0-Gästeführung war verdient. Doch die Hauptstädter kämpften und ließen sich nicht durch einen Platzverweis unterkriegen, hatten es in der Offensive jedoch schwer. Ein Standard von Mendy schlug nur fast ein und am Ende gelang Rodange das entscheidende 0:2 in der Nachspielzeit. Im Duell der Ligarivalen Racing und Canach gingen die Gastgeber kurz vor der Pause in Führung und legten mit Anbruch der Schlussviertelstunde das 2:0 nach. Wer nun dachte, der Fusionsverein würde in der nächsten Runde stehen, wurde getäuscht. Mit der Hereinnahme von Perkovic, ausgerechnet einem ehemaligen Racing-Spieler, kamen die Gäste zurück: der Genannte legte das 2:1 auf (72.‘) und erzielte das 2:2 mit einem wunderbaren Freistoß in den Winkel (83.‘) selbst. Es ging in die Verlängerung, in der „Altmeister“ Stolz in der 117.‘ zum 3:2 traf und damit den insgesamt verdienten Einzug ins Viertelfinale ermöglichte. Wiltz hielt Niederkorn lange in Schach, es war selten ein Klassenunterschied zu sehen. Kurz vor Schluss war dann ein Luftloch eines Wiltzer Verteidigers entscheidend, als er eine Hereingabe von rechts nicht klären konnte und Avdusinovic sich in seinem Rücken mit dem 0:1 bedankte (82.‘). Rosport ging bei Ligakonkurrent Mamer gleich zweimal in Führung, welche die Gastgeber aber jeweils ausgleichen konnten. Ausgerechnet als man nach einem Platzverweis für Rosports Jusic Vorteile bei Mamer hätte vermuten können, traf Brkljaca kurz vor dem Abpfiff zum entscheidenden 2:3.