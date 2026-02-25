Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Vereinsnachrichten
F91: Lombardelli zurück auf dem Cheftrainerposten
Nachfolger von Mickael Almeida Pinto kommt aus den eigenen Reihen
Wie F91 Düdelingen heute Vormittag im Internet mitgeteilt hat (s.u.), hat der Verein schnell einen Nachfolger für Mickael Almeida Pinto gefunden. Der neue Cheftrainer der BGL Ligue-Mannschaft des Vereins ist Claudio Lombardelli, der bereits 2024 für einige Monate in der Verantwortung stand.
Der 38-jährige ehemalige Nationalspieler gehörte bereits zum Düdelinger Trainerstab und zeichnete zuletzt für die Reserven und U19 von F91 verantwortlich. Rodrigue Dikaba bleibt dem Gespann als Co-Trainer laut den Vereinsangaben ebenso erhalten wie Torwarttrainer Claudio Englaro.