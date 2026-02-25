 2026-02-20T12:29:42.904Z

Vereinsnachrichten

F91: Lombardelli zurück auf dem Cheftrainerposten

Nachfolger von Mickael Almeida Pinto kommt aus den eigenen Reihen

von Paul Krier · Heute, 10:51 Uhr · 0 Leser
Claudio Lombardelli
Claudio Lombardelli – Foto: Lamy Pierrot

Wie F91 Düdelingen heute Vormittag im Internet mitgeteilt hat (s.u.), hat der Verein schnell einen Nachfolger für Mickael Almeida Pinto gefunden. Der neue Cheftrainer der BGL Ligue-Mannschaft des Vereins ist Claudio Lombardelli, der bereits 2024 für einige Monate in der Verantwortung stand.

Der 38-jährige ehemalige Nationalspieler gehörte bereits zum Düdelinger Trainerstab und zeichnete zuletzt für die Reserven und U19 von F91 verantwortlich. Rodrigue Dikaba bleibt dem Gespann als Co-Trainer laut den Vereinsangaben ebenso erhalten wie Torwarttrainer Claudio Englaro.