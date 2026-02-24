F91 und Wiltz: verliere bloß nicht gegen das Schlusslicht!

FuPa hatte beide Trainerentscheidungen am Montagabend bereits kurz mitgeteilt. Hier nun weitere Informationen zu den zwei Themen.
Nach der unerwarteten Heimniederlage am 18.Spieltag der BGL Ligue gegen Aufsteiger Mamer, das bis dahin Tabellenletzter war, teilte der einstige Teilnehmer an der Gruppenphase der Europa League mit, dass der Verwaltungsrat des Vereins die Entscheidung getroffen hat, die Zusammenarbeit mit Trainer Mickael Almeida Pinto zu beenden. Informationen zur künftigen sportlichen Organisation würde man demnächst bekanntgegeben.
Was F91 im Oberhaus passierte geschah Wiltz am Sonntag in der Ehrenpromotion: man zog gegen Schlusslicht Steinsel den Kürzeren. Die Konsequenz wurde am frühen Montagabend bekannt: Trainer Nesad Omerasevic hat seinen Rücktritt eingereicht, wie der Verein in den sozialen Netzwerken mitteilte. Co-Trainer Lorenzo Lucania und Noah Reinertz leiten die Geschicke der 1.Mannschaft des Vereins vorerst auf Interimsbasis.