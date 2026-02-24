F91 und Wiltz: verliere bloß nicht gegen das Schlusslicht! Düdelingen trennt sich von Mickael Almeida Pinto, Nesad Omerasevic in Wiltz zurückgetreten von Paul Krier · Heute, 09:32 Uhr · 0 Leser

Symbolbild – Foto: paul@lsn.sarl (Archiv)

FuPa hatte beide Trainerentscheidungen am Montagabend bereits kurz mitgeteilt. Hier nun weitere Informationen zu den zwei Themen.

F91 Düdelingen Nach der unerwarteten Heimniederlage am 18.Spieltag der BGL Ligue gegen Aufsteiger Mamer, das bis dahin Tabellenletzter war, teilte der einstige Teilnehmer an der Gruppenphase der Europa League mit, dass der Verwaltungsrat des Vereins die Entscheidung getroffen hat, die Zusammenarbeit mit Trainer Mickael Almeida Pinto zu beenden. Informationen zur künftigen sportlichen Organisation würde man demnächst bekanntgegeben.