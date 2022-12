Süd: Aus sechs mach fünf, Nord: Duell um den letzten Platz Oberliga Rheinland/Pfalz-Saar Auf und Abstiegsrunde

Gruppe Süd: Aus sechs mach fünf

In der Gruppe Süd ist drei Spieltage vor Schluss noch niemand sicher qualifiziert. Sogar der Tabellenführer aus Kaiserslautern kann noch vom Sechsten aus Auersmacher abgefangen werden. Damit stehen in den letzten Spielen sechs Anwärtern für die fünf freien Plätze in der Aufstiegsrunde bereit. Die besten Chancen haben, abgesehen von Kaiserslautern und Pirmasens, natürlich der Dritte Mechtersheim und der Vierte Diefflen.

Restprogramm TuS Mechtersheim (32 Punkte):

(A) Wiesbach

(H) Kaiserslautern

(H) Dudenhofen

(A) Morlautern

Restprogramm FV Diefflen (32 Punkte):

(A) Elversberg II

(H) Wiesbach

(A) Dudenhofen

Der Vorsprung auf Auersmacher beträgt fünf Punkte und in den letzten drei Partien haben beide nur noch Mannschaften aus der unteren Tabellenhälfte als Gegner. Mechtersheim holt zudem noch Mitte Februar die Partie gegen Kaiserslautern nach. Wenn man das Ganze also realistisch betrachtet, lauft alles auf ein Duell zwischen Auersmacher und Ludwigshafen hinaus.

Restprogramm Ludwigshafen (30 Punkte):

(H) Auersmacher

(A) Pirmasens

(H) Kaiserslautern