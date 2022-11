Süchtelns Reserve hat eine Serie Gegen Teutonia Kleinenbroich feiert das Team von Lukas Klein den dritten Sieg in Folge.

Besser spät als nie – so könnte man das Heimspiel des ASV Süchteln II vom Samstag gegen Teutonia Kleinenbroich zusammenfassen. Erst in der Schlussphase erzielten die Süchtelner ihre beiden Tore für ihren 2:0-Erfolg.

Durch die nun schon drei Spiele anhaltende Siegesserie kann sich das Team von Lukas Klein auf den elften Tabellenplatz vorarbeiten. Die Teutonen hingegen verbleiben in der Abstiegszone.

„Am Ende haben wir verdient gewonnen, auch wenn wir viele Chancen haben liegen lassen. Das war jetzt der dritte Sieg in Serie für meine Mannschaft, da kann ich den Jungs nur ein Kompliment machen. Momentan läuft es gut bei uns“, sagte Süchtelns Trainer Klein.

Von Anfang an waren es die Süchtelner, die besser ins Spiel kamen und Chancen kreierten – allerdings vermochten sie es nicht, diese zu verwerten. Auf der anderen Seite zeigten sich die Gäste aus Kleinenbroich im Angriff wenig aktiv und schafften es nur selten, aus ihrer Hälfte zu kommen. Gelang es ihnen jedoch einmal, wurde es auf Anhieb gefährlich. In der 20. Minute musste beispielsweise Süchteln Schlussmann Jens Lonny in höchster Not einschreiten. Mit voranschreitender Spielzeit zeigte sich jedoch: Süchteln agierte, Kleinenbroich reagierte – nur konnten die Süchtelner ihre spielerische Überlegenheit nicht in etwas Zählbares ummünzen.

Spät rappelt es