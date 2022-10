Stuttgarter Kickers vor DFB-Pokalspiel gegen Eintracht Frankfurt Große Vorfreude bei den Blauen.

Für die Kickers-Fans ist die Kassenanlage Süd und Nord geöffnet.

Die Fans aus Frankfurt können über Tor 5 in die Gästefanzone gelangen, zu den Sitzplätzen kommen die Gäste über Tor 7.

Parkmöglichkeiten sind rund ums Stadion begrenzt. Alle Frankfurt-Fans, die mit dem Auto anreisen können im Bereich Georgiiweg und Mittlerer Filderstaße parken, empfohlen wird jedoch die Nutzung der öffentlichen Verkehrsmittel, Stadtbahn U15, Haltestelle Ruhbank.

Für die Kickers-Fans ist zu sagen, dass alle bekannten Parkflächen rund ums Stadion und auf der Waldau geöffnet sind, dennoch ist eine Anreise mit der Stadtbahn U7 bis Haltestelle Waldau empfehlenswert.

Es sind keine Taschen größer als DIN-A4 im Stadion gestattet, sie können aber an den kostenfreien Verwahrstellen abgegeben werden. Außerdem dürfen nur kleine Schirme mitgenommen werden.

__________________________________________________________________________________________________

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login

FuPa.net - Ein Fußball-Portal, 1000 Möglichkeiten

Wie kann ich mitmachen auf FuPa? (Überblick)

Was bietet FuPa.net für mich & meinen Verein? (Überblick)

Bildergalerien hochladen

An die Torwand im legendären ZDF-Sportstudio mit FuPa/Hartplatzhelden



Folgt uns auch auf:

Facebook: @FuPaBKZ

Instagram: @FuPaBKZ

Twitch: @FuPaBKZ

Twitter: @FuPaBKZ

______________

Kontakt zu FuPa Stuttgart, Rems-Murr, Enz-Murr, Unterland, Schwarzwald und Nördlicher Schwarzwald

Ihr wollt auch etwas über euer Spiel erzählen oder es gibt Neuigkeiten in eurem Team oder eurem Verein? Dann schreibt FuPa Stuttgart, Rems-Murr, Enz-Murr, Unterland, Schwarzwald und Nördlicher Schwarzwald gerne per E-Mail an h.schmidt@bkz.de. Des Weiteren könnt ihr als Vereinsverwalter euer Team verwalten, den Kader anpassen und Spielerprofile bearbeiten oder den neuesten Transfer vermelden. Wie das alles funktioniert, könnt ihr hier nachlesen. Zur Anmeldung auf FuPa geht es direkt hier - und natürlich ist alles kostenlos. Fragen und Anmerkungen dürft ihr jederzeit gerne per E-Mail an h.schmidt@bkz.de schicken.