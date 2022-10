Strößner nicht mehr Trainer der 1. Herren André Strößner ist nicht länger Trainer der 1. Fußballherren von Blau-Weiss Hollage.

„Blau-Weiss Hollage hat André Strößner sehr viel zu verdanken. Die geleistete Arbeit in den letzten Jahren spricht für sich; auch die Art und Weise, mit der sich André stets mit dem Verein identifiziert und das Engagement, mit welchem er die Mannschaft geführt hat, sind über jeden Zweifel erhaben. Umso schwerer ist es uns gefallen, die Zusammenarbeit mit ihm zu beenden. Letztlich sind wir nach zahlreichen Gesprächen in den letzten Tagen aber zu dem Entschluss gekommen, dass eine Veränderung auf der Trainerposition notwendig ist, um in den kommenden Wochen sportlich wieder in die Spur zu finden“, so Abteilungsleiter Björn Knabke.



Nach der Amtsübernahme im Sommer 2017 hatte Strößner erfolgreich einen Umbruch mit zahlreichen Talenten aus den eigenen Reihen eingeleitet und aus diesen eine Bezirksliga-Spitzenmannschaft geformt. Diese Entwicklung gipfelte im Landesliga-Aufstieg im vergangenen Sommer, welcher auch immer untrennbar mit dem Namen André Strößner verbunden sein wird. Insgesamt stand er in über 130 Pflichtspielen als Trainer am Seitenrand unserer Mannschaft.



Bis auf Weiteres wird der Posten des Cheftrainers gemeinsam von Funktionsteam und Mannschaftsrat der 1. Herren aufgefangen, da die Position des Co-Trainers seit Saisonbeginn vakant war. Die Suche nach einem Nachfolger läuft indes im Hintergrund auf Hochtouren.