Stefan Bung tritt beim 1. FC Spich zurück Landesliga, Staffel 1: Zusammen mit Co-Trainer Thorsten Bung streicht Stefan Bung die Segel und verlässt den 1. FC Spich.

Der 1. FC Spich muss sich einen neuen Trainer suchen. Cheftrainer Stefan Bung und Co-Trainer Thorsten Bung sind am Dienstagabend mit sofortiger Wirkung von ihren Ämtern beim Landesligisten zurückgetreten.

Der 35-jährige Cheftrainer war seit 2016 zunächst als Co-Trainer beim 1. FC Spich. Während der Saison 2017/18 übernahm er zwölf Spieltage vor Schluss das Cheftraineramt beim damaligen Bezirksligisten. 2019 schaffte er mit Spich den Aufstieg in die Landesliga, nachdem der Klub 2014 abgestiegen war. In der vergangenen Saison schaffte Spich als Zwölfter den Klassenerhalt. Dort findet sich der 1. FC auch aktuell wieder, mit immerhin fünf Punkten Vorsprung zu den Abstiegsrängen. Im Pokalwettbewerb verpasste man die Qualifikation für den Mittelrheinpokal nach der 0:2-Niederlage gegen den FSV Neunkirchen-Seelscheid im Spiel um Platz 3 des Kreispokals nur knapp.

Vor der Winterpause steht am Samstag nur noch das Duell gegen den SSV Merten an. Als kurzfristige Lösung wird André Becker, Trainer der zweiten Mannschaft, das Traineramt für die Partie und das entsprechende Abschlusstraining am Donnerstag übernehmen.