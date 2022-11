Start ins zweite Saisondrittel Zehn von 30 Spieltagen sind gespielt. Am Wochenende steht der 11. Spieltag auf dem Spielplan der Landesklasse Ost.

Spitzenreiter SC Borea Dresden ist im Stadtderby beim Tabellensechsten Dresdner SC 1898 gefragt. Gespielt wird auf Platz 11 im Ostragehege. Das Verfolgerduell gibt es in Dürrröhrsdorf-Dittersbach, wo der heimischen SV Wesenitztal (5.) auf den TSV Rotation Dresden 1990 (4.) trifft. Beide Begegnungen steigen am Samstag um 14:00 Uhr. Die ersten vier Mannschaften der Tabelle lieben innerhalb von nur einem Punkt.

Vier weitere Partien stehen ebenfalls am Sonnabend auf dem Plan, aller vier auf Sportanlagen die sowohl Rasen, als auch Kunstrasen haben. Der Hoyerswerdaer FC (10.) will um 14:00 Uhr gegen den Tabellennachbarn SG Weixdorf (11.) weiter Bode gut machen. Der FV Eintracht Niesky (2.) wird gegen das Ligaschlusslicht SV 1910 Edelweiß Rammenau (15.) voraussichtlich den nächsten Sieg einfahren. Und ebenfalls um 14:00 Uhr empfängt der VfB Weißwasser 1909 (9.) den BSV 68 Sebnitz (12.). Nur 30 Minuten später wird in der Landeshauptstadt das Kellerduell zwischen dem TSV Cossebaude (13.) und dem Radeberger SV (14.) angepfiffen. Die Radeberger haben erst am vergangenen Samstag den ersten Saisonsieg feiern können und kommen mit Rückenwind nach Cossebaude.