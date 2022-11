St. Tönis steckt weiter in Ergebniskrise Der Oberligist kassiert gegen Hamborn 07 eine verdiente 1:4-Niederlage. Der seit vier Spielen sieglose SC spielt ansehnlich, ist aber vor dem gegnerischen Tor uneffektiv und bleibt hinten anfällig. Claringbold sieht Gelb-Rot.

Der größere Anteil Ballbesitz ist in der Regel Ausdruck von Dominanz. Doch das nutzt herzlich wenig, wenn es in letzter Konsequenz nicht dazu führt, dass auch die sich bietenden Chancen genutzt werden. Wenn man obendrein dem Gegner das Toreschießen zu leicht macht, darf man sich nicht wundern, dass die Punkte an den Gegner gehen. So erging es Oberligist SC St. Tönis im Heimspiel gegen Hamborn 07.

Am Ende stand für die Elf von Alexander Thamm eine zu hohe, aber zweifellos verdiente 1:4 (0:2)-Niederlage zu Buche. Damit blieb der SC zum vierten Mal in Folge sieglos und ist mittlerweile gut beraten, den Blick konkreter nach unten zu richten. Der Vorsprung auf die Abstiegszone beträgt zwar noch sechs Punkte. Der kann aber schnell dahin sein, wenn sich die aktuelle Ergebniskrise fortsetzt.

Nach gutem St. Töniser Start verflachten erste spielerische Ansätze wieder. Was sichtbar fehlte, war der letzte entscheidende Pass in die Spitze, in der aber meist kein Empfänger zu finden war. Hamborn 07 hielt mit einfachem Spiel diszipliniert dagegen. Und mit zwei präzisen Zuspielen zerlegten die mit vier Niederlagen in Folge angereisten Gäste die SC-Abwehr, in der Niklas Withofs erstmals wieder von Beginn an auflief. Gino Mastrolonardo musste nur noch den Fuß zum 0:1 hinhalten (27.). Auch ihre zweite Chance nutzten die Löwen eiskalt und profitierten von der Gedankenlosigkeit der Hausherren. Nach einer Ecke stand Pascal Spors blank und köpfte ungehindert zum Pausenstand ein (29.).

Kurze Hoffnung