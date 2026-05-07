St. Pauli II & Altona 93 vor Abstieg: Die Folgen für die Amateurligen

Die U23 des FC St. Pauli wird wahrscheinlich absteigen. – Foto: Imago Images

Ein Eigentor in der 69. Minute bescherte dem Bremer SV ein 1:1 im Nachholspiel bei der U23 des FC St. Pauli - damit sin die Hausherren so gut wie aus der Regionalliga Nord abgestiegen. Mit nun fünf Punkten Rückstand auf Eintracht Norderstedt - sechs Zähler sind noch zu vergeben - wird die Bundesliga-Reserve wohl gemeinsam mit dem FC Altona 93 den Weg in die Oberliga Hamburg antreten. Das hat Auswirkungen auf alle Amateurligen rund um die Hansestadt - FuPa Hamburg klärt auf.

Blau-Weiß Lohne steht schon als Absteiger aus der Regionalliga Nord fest, Altona 93 hat sechs Punkte weniger als Norderstedt, St. Pauli II fehlen fünf Punkte. Beide Klubs haben zudem das deutlich schlechtere Torverhältnis als die Eintracht, die den Klassenerhalt in der eigenen Hand hat. Es ist unwahrscheinlich, dass Norderstedt an den beiden verbliebenen Spieltagen noch den Vorsprung verspielt, immerhin muss die Konkurrenz auch erstmal selbst gewinnen. Unabhängig davon: Zwei Regionalliga-Absteiger aus Hamburg in die Oberliga sind gewiss, schließlich könnten St. Pauli II oder Altona 93 nur noch Norderstedt einholen, HSC Hannover ist auf Rang 14 außer Reichweite.

ETV und Dassendorf kämpfen um die Regionalliga

Der Auf- und Abstieg im Hamburger Fußball-Verband (HFV) ist an die Anzahl der Regionalliga-Absteiger gekoppelt. Schon jetzt steht fest: Nur die Meister der Landesliga Hamburg steigen auf. Dabei spielt es auch keine Rolle, ob der Eimsbütteler TV oder die TuS Dassendorf in die Regionalliga aufsteigen oder nicht. Einer der beiden Oberligisten wird an der Relegation teilnehmen, das Abschneiden hat zusätzliche Folgen auf die restlichen Amateurligen in Hamburg.