So funktionieren Auf- und Abstieg in Hamburg 2025/26 im Hamburger Amateurfußball gibt es 2025/26 noch viele Fragezeichen im Aufstiegsrennen und Abstiegskampf. Das hängt damit zusammen, ob ein Oberliga-Klub in die Regionalliga aufsteigt und wie viele Teams aus der Regionalliga Nord absteigen. Die große Übersicht auf FuPa. von red · Heute, 22:48 Uhr · 0 Leser

Wie Aufstieg und Abstieg in Hamburg funktionieren. – Foto: IMAGO IMAGES

FuPa Hamburg erklärt euch, wie Aufstieg und Abstieg im Hamburger Fußball-Verband (HFV) 2025/26 funktionieren. Das Zünglein an der Waage ist abermals die Regionalliga, denn erst zum Saisonende wird feststehen, wie viele Mannschaften aus der Regionalliga absteigen - und ob ein Oberliga-Klub die Relegation übersteht und tatsächlich den Aufstieg in die Regionalliga Nord feiert.

Werde FuPa-Fotograf und teile deine Schnappschüsse mit der Hamburg-Community! >>> Folge FuPa Hamburg auf WhatsApp Status Quo in Hamburg: Regionalliga-Fragezeichen im Auf- und Abstiegsfall Dem Hamburger Amateurfußball droht in der laufenden Saison ein echtes Horror-Szenario, denn mit dem FC Altona 93, FC St. Pauli II und FC Eintracht Norderstedt bangen gleich mehrere Vereine um den Klassenerhalt. Es ist fast ausgeschlossen, dass kein Hamburger Klub absteigt, im Gegenteil: Mitte April scheinen zwei Absteiger realistisch. Insgesamt stecken fünf Klubs im Abstiegskampf der Regionalliga Nord, die anderen Klubs sind bereits gerettet - dazu zählt unter anderem die U21 des Hamburger SV. >>> Zur Tabelle der Regionalliga Nord Gleichzeitig steigt der Meister aus der Oberliga Hamburg nicht automatisch auf, sondern muss mindestens Rang zwei in einer Aufstiegsrelegation mit dem Vizemeister der Oberliga Niedersachsen und den Oberliga-Meistern aus Bremen und Schleswig-Holstein werden. Der ETSV Hamburg muss wegen seiner ungewissen Sponsoren-Situation verzichten, die Lizenzunterlagen haben nur der Eimsbütteler TV und die TuS Dassendorf eingereicht. Der ETV ließ allerdings offen, den Antrag zu einem späteren Zeitpunkt zurückzuziehen, sollte die Finanzierung aus eigenen Kräften nicht möglich sein.

So funktionieren Aufstieg und Abstieg in Hamburg MIT Regionalliga-Aufsteiger FuPa Hamburg versucht, die komplexen Auf- und Abstiegsszenarien möglichst einfach darzustellen. Sollten euch Fehler auffallen oder ihr habt Anmerkungen, schreibt der Redaktion bitte eine E-Mail an hamburg@fupa.net - danke! Zunächst folgt die Übersicht für den Fall, dass ein Oberliga-Klub aus Hamburg in die Regionalliga aufsteigt. Hinweis vorab: Den Fall, dass keine Mannschaft aus Hamburg aus der Regionalliga in die Oberliga absteigt, wird bewusst weggelassen. Fünf Teams stecken noch im Abstiegskampf, drei werden absteigen - darunter drei Vertreter aus Hamburg. Sprich: Maximal zwei können sich retten, entsprechend wird ein Verein aus der Hansestadt in jedem Fall absteigen.