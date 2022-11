SSV Ulm will gegen Mainz weiter auf Meisterschaftskurs bleiben Vorschau auf den 18. Spieltag

Die Ulmer stehen mit 38 Punkten, elf Siegen, fünf Unentschieden und nur einer Niederlage unangefochten auf Platz eins der Tabelle. Doch auch die Ausbeute der auf Platz sieben stehenden Mainzer mit 26 Punkten, acht Siegen, zwei Unentschieden, sieben Niederlagen kann sich sehen lassen.

Vor allem gegen die Mannschaften aus der oberen Tabellenregion stellten die „Nullfünfer“ nur zu gerne ihr Können unter Beweis. So verlor der FSV in der Hinrunde gegen keine Mannschaft der aktuellen Top sechs, außer gegen den SSV Ulm. Die Partien gegen Steinbach, Homburg und Hoffenheim konnten die Mainzer alle für sich entscheiden. Gegen Balingen und Offenbach gab es jeweils eine Punkteteilung.

Nur der SSV Ulm fehlt also noch in dieser Liste, gegen welche der Mainzer Nachwuchs am ersten Spieltag vor heimischem Publikum bei der 0:4-Niederlage Lehrgeld zahlte. So will sich die Mannschaft von Trainer Jan Siewert am Samstagmittag revanchieren und bestenfalls mit einem Dreier in die Rückrunde starten. Nach zuletzt drei Spielen ohne Sieg und zwei Niederlagen in Folge wäre ein Punktgewinn in Ulm genau die richtige Antwort darauf. Hoffnung darauf macht vor allem die Auswärtsbilanz der Mainzer, welche 19 ihrer 26 Punkte auf fremden Plätzen sammelten. Fehlen werden den Gästen neben Keanu Kraft nun auch der rotgesperrte Leon Petö.

Die Hausherren wollen vor heimischer Kulisse nichts herschenken und ihren Fünfpunkte-Abstand auf Platz zwei beibehalten und bestenfalls ausbauen. Beim Unentschieden letzte Woche im Topspiel gegen Steinbach (2:2) konnten die Ulmer ihren größten Verfolger zumindest Mal auf Distanz halten. Kleiner Wermutstropfen war die gelb-rote Karte für Moritz Hannemann, welcher am Wochenende also nicht mit von der Partie sein wird. Sollten die Ulmer trotzdem als Sieger vom Platz gehen, wäre Platz eins vor der Winterpause gesichert. Schaut man sich die Bilanz aus den letzten Jahren an, ist diese genau ausgeglichen. In 14 Partien gab es jeweils sechs Siege, zwei Unentschieden und sechs Niederlagen mit einem ebenfalls ausgeglichenen Torverhältnis von 23:23.

Steinbach zu Hause gegen Fulda in der Pflicht

Der TSV Steinbach Haiger beendet die Hinrunde auf dem zweiten Tabellenplatz. Zehn Siege, drei Unentschieden und vier Niederlagen stehen in ihrer Bilanz. Mit 41 geschossenen Toren besitzen die Steinbacher zudem die beste Offensive der Liga. Das Torverhältnis von +20 ist zusammen mit Spitzenreiter Ulm auch das Beste was die Regionalliga zu bieten hat. Im Spitzenspiel letzte Woche gegen Tabellenführer Ulm verpassten es der TSV den Anschluss auf zwei Zähler zu verkürzen.

So will der Favorit nun am ersten Spieltag der Rückrunde zu Hause gegen Fulda den nächsten Dreier einfahren. Fehlen wird dem Gastgeber jedoch Routinier Sören Eismann aufgrund seiner fünften gelben Karte. Die SG Barockstadt Fulda schließt die Hinrunde hingegen mit 24 Punkten, sechs Siegen, sechs Niederlagen und fünf Unentschieden auf Platz neun ab.

Als bester Aufsteiger starten die Barockstädter nun also in die Rückrunde. Nach zuletzt zwei Niederlagen in Folge sollen am Samstag wieder Punkte her. Auswärts verzeichnete die SG zudem schon beachtliche 15 Punkte. Das Hinspiel konnte der amtierende Meister der Hessenliga damals mit 1:0 für sich entscheiden. Mit einem Sieg in Steinbach könnte bereits wieder an das obere Tabellendrittel angeklopft.

FSV Frankfurt mit schwerer Aufgabe in Balingen

Für die TSG Balingen könnte es momentan nicht besser laufen. Fünf Siege in Folge ohne einen einzigen Gegentreffer stehen in der jüngsten Bilanz. Doch vor allem mit der gesamten Hinrunden-Bilanz können die Balinger glänzen. Neun Siege, fünf Unentschieden und nur drei Niederlagen und Tabellenplatz drei untermauern die erfolgreiche Saison der TSG.

Der Schlüssel zum Erfolg ist vor allem die gute Defensivarbeit der Eyachstädter. Hinter Ligaprimus Ulm sind die Balinger die Mannschaft mit den wenigsten Gegentoren, den wenigsten Niederlagen und den meisten Zu-Null-Spielen. Zu Hause gegen Frankfurt soll am Samstag die Siegesserie weiter ausgebaut werden. Gegen die Hessen war die TSG aber in den vergangenen Spielen jedoch nicht so erfolgreich. Vier der letzten fünf Spiele wurden verloren. Ein besonderes Augenmerk sollte zudem auf Frankfurt-Torjäger Cas Peters liegen, welcher mit 13 Saisontoren die Torschützenliste der Südwest-Staffel anführt.

Die Bornheimer beenden die Hinrunde mit 23 Punkten, sieben Siegen, zwei Unentschieden und acht Niederlagen auf Platz zehn. Seit fünf Spielen wechseln die Frankfurter zwischen Sieg und Niederlage ab. Zuletzt verloren sie mit 2:1 in Aalen, dem Trend zu Folge sollte am Wochenende also wieder ein Dreier folgen. Schon das Hinspiel konnte der FSV durch einen Elfmeter in der Nachspielzeit für sich entscheiden. Verzichten müssen die Frankfurter am Wochenende auf den rotgesperrten Lukas Huplauf (3-Spiele-Sperre) sowie Noel Knothe (fünfte Gelbe Karte.)

Fünfter gegen Letzter: FC 08 Homburg empfängt „Elf vom deutschen Eck“

Nach nur einem Zähler aus den vergangenen fünf Spielen steht der FC Rot-Weiss Koblenz am Samstag gegen den FC 08 Homburg mächtig unter Druck. Zuletzt mussten sich die Rot-Weissen mit 0:1 geschlagen geben, als es gegen die TSG Balingen die zwölfte Saisonniederlage setzte. Auf fremdem Terrain reklamierten die Koblenzer erst magere drei Zähler. Die Offensive der Gäste zeigt sich mit zehn geschossenen Toren bislang äußerst abschlussschwach. Der Tabellenletzte entschied kein einziges der letzten 14 Spiele für sich.

Gelingt die Wiedergutmachung beim Rückrundenauftakt gegen den haushohen Favoriten aus Homburg? Der FCH gewann zuletzt mit 5:2 gegen den VfR Wormatia Worms und steht mit 29 Punkten auf dem fünften Tabellenplatz. Mit 34 geschossenen Toren gehören die Grün-Weißen zu den offensiv stärksten Mannschaften der Liga. Nach 16 absolvierten Begegnungen stehen für den Gastgeber neun Siege, zwei Unentschieden und fünf Niederlagen auf dem Konto. Gegen die „Elf vom deutschen Eck“ sollten die nächsten drei Punkte folgen, um im Meisterschaftskampf weiter mitreden zu können!