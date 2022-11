SSV Grefrath fährt am Freitag zum Kellerduell Bezirksliga: Spannende Duelle stehen in der Gruppe 3 auf der Agenda.

Elf Tore schoss der SSV Grefrath in den vergangenen beiden Partien. Ein Grund mehr am Freitagabend das Duell der Kellerkinder der Gruppe 3 der Bezirksliga bei Teutonia Kleinenbroich, dem auch eine Klasse tiefer das Wasser schon wieder bis zum Hals steht, optimistisch in Angriff zu nehmen. Achten muss die Gästedefensive in erster Linie auf den schon zwölf Mal erfolgreichen Angreifer Dominik Klouth. Bleibt der SV Vorst weiter im vorderen Mittelfeld platziert?