SSV Erkrath überrascht beim DSV 04 Die SpVg Hilden 05/06 unterliegt beim FC Bosporus Düsseldorf. Der SV Nord startet verspätet erst morgen in der Kreisliga A.

Treffer Nummer drei erzielten die Gäste sogar in Unterzahl, weil für den von der SSVg 06 Haan gekommenen Winter-Zugang Salvatore Abbate aufgrund der gelb-roten Karte nach 73 Minuten Feierabend war. Auf Zuspiel von Milutin Jovanovic sorgte Antwi für den Endstand (79.). In der Schlussphase wähnte sich Achabakh mit einem Lupfer über den DSV-Torhüter bereits als zweifacher Torschütze. Ein Trugschluss, denn den nachsetzenden Teamkollegen Antwi, der das Spielgerät endgültig über die Torlinie bugsierte, sah der Schiedsrichter zu Recht im Abseits.

FC Bosporus Düsseldorf – SpVg. Hilden 05/06 3:2 (2:0). Eine Blaupause der 2:3-Niederlage vier Tage zuvor beim Tabellendritten Sportfreunde Gerresheim. Nach einer sehr dürftigen Vorstellung in der ersten Hälfte gerieten die Hildener durch die Treffer von Erkut Sütlü (30.) und Bera Kurt (35.) in Rückstand. „Eine katastrophale Vorstellung unserer Mannschaft in der ersten Halbzeit. Bosporus machte uns vor, was man mit Einsatzwille und Leidenschaft erreichen kann. Erst nach der Pause bekamen wir einen besseren Zugriff. Am Ende ist die Niederlage nicht einmal unverdient. Dennoch müssen wir den späten dritten Gegentreffer verhindern“, zog 05/06-Trainer Andreas Kober Bilanz.