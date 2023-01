SpVgg Ingelheim: Saisonstart nach Abstieg sehr schwer Die Spielvereinigung im Winter-TÜV: Großer Umbruch in der Mannschaft, jetzt hat die SpVgg eine enorme Qualität, die sie auch in der Rückrunde zeigen wollen

Was muss im neuen Jahr besser werden?

Wir müssen an die Hinrunde anknüpfen. Wir müssen ähnlich fit starten, die Spielidee verinnerlichen und umsetzen. Viel muss sich nicht ändern. Wir müssen konstant weiterarbeiten.

Was muss im neuen Jahr besser werden?

Was muss im neuen Jahr besser werden?

Bei den Mannschaften, die sich in der unteren Region wiederfinden, kann es ähnlich spannend werden. Für Gau Odernheim sieht es auf Papier nicht so gut aus, aber sie spielen nicht wie eine Mannschaft die abgeschlagen letzter ist. Das wird auch spannend zu beobachten sein.

Ich hoffe natürlich, dass wir uns am Ende der Saison durchsetzen. Mit Fortuna Mombach und SV Hochheim haben wir zwei sehr starke Verfolger. Es wird sehr spannend.

Wer holt sich die Meisterschaft in eurer Liga? Und wer steigt ab?

Zum Winter-TÜV: In diesem Format geben wir bei den Vereinen der Region einen Überblick, wie die Situation in der Winterpause ist. Ihr wollt auch euer Status-Update geben? Dann schickt eine Mail an fupa@vrm.de und nehmt zu den vier fett markierten Fragen Stellung. Wir veröffentlichen diese dann auf unserer Seite.