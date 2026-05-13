SpVgg Bayreuth: Nächstes Talent verlängert - 3 Akteure verabschiedet

Tino Lennerth (li.) hat seinen Vertrag in Bayreuth verlängert. Lukas Quirin (re.) verabschiedet sich nach einem Jahr wieder. – Foto: Zink / OttSportfotografie

Der Kader der SpVgg Bayreuth für die kommende Saison nimmt weiter Konturen an. Nachdem bereits mit Levi Kraus (21) ein hoffungsvolles Eigengewächs seinen Vertrag auf der Jakobshöhe verlängert hat , bleibt der "Oldschdod" auch Tino Lennerth erhalten. Der 20-Jährige war vor der nun zu Ende gehenden Saison 2025/26 aus der U19 der Stuttgarter Kickers nach Bayreuth gekommen und hat in seiner Premierensaison in der Regionalliga Bayern seine Sache sehr ordentlich gemacht.

In bisher 27 Einsätzen durfte er 21 Mal von Beginn an ran - durchaus bemerkenswert für einen Youngster. "Tino ist ein junger Spieler, bei dem wir weiterhin viel Potenzial sehen. Er hat sich in seinem ersten Jahr bei uns gut eingefunden, arbeitet konzentriert und ist bereit, die nächsten Schritte zu gehen. Genau solche Spieler wollen wir fördern und weiterentwickeln. Deshalb freuen wir uns, dass Tino auch künftig Teil der SpVgg bleibt", erklärt Geschäftsführer Lorenz Röthlingshöfer.

Auch Cheftrainer Lukas Kling freut sich über die Vertragsverlängerung: "Tino bringt fußballerisch sehr interessante Anlagen mit. Er ist technisch sauber, hat ein gutes Verständnis für Räume und kann unserem Spiel im Mittelfeld und in der Offensive Impulse geben. Für ihn geht es jetzt darum, weiter konstant zu arbeiten und die Themen, die er vom Trainerteam mitbekommt, konsequent umzusetzen. Wenn er diesen Weg annimmt und Schritt für Schritt daran arbeitet, kann er sich bei uns weiterentwickeln."