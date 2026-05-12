Bezirksliga-Knipser will in der Regionalliga nächsten Schritt machen Levi Kraus (21) hat seinen Vertrag bei der SpVgg Bayreuth um ein Jahr verlängert von PM/mwi · Heute, 10:20 Uhr · 0 Leser

Levi Kraus (gelbes Trikot) hat seinen Vertrag bei der SpVgg Bayreuth verlängert und will sich in der kommenden Saison endgültig in der Regionalliga Bayern durchsetzen. – Foto: MichaelOttSportfotografie

Die SpVgg Bayreuth kann die nächste Vertragsverlängerung für die kommende Saison vermelden: Levi Kraus hat seinen Vertrag bei der Oldschdod verlängert und bleibt damit weiterhin Teil des Kaders der Altstädter.

Der 21-jährige Angreifer stammt aus dem eigenen Nachwuchs der SpVgg und hat in den vergangenen Jahren seine Entwicklung kontinuierlich vorangetrieben. Über die U19 und die zweite Mannschaft arbeitete sich Kraus Schritt für Schritt an den Regionalliga-Kader heran. In der zweiten Mannschaft überzeugte er vor allem durch seine Torgefahr und seinen Einsatz, ehe er dauerhaft in den Kader der ersten Mannschaft integriert wurde. "Levi ist ein Spieler, der den Weg der Oldschdod sehr gut verkörpert. Er kommt aus unserem eigenen Nachwuchs, hat sich über die zweite Mannschaft empfohlen und sich seine Chance in der ersten Mannschaft erarbeitet. Genau solche Entwicklungen wollen wir als Verein ermöglichen und fördern. Deshalb freuen wir uns sehr, dass Levi weiter bei uns bleibt und den eingeschlagenen Weg mitgeht", erklärt der neue Geschäftsführer Lorenz Röthlingshöfer.