Bezirksliga-Knipser will in der Regionalliga nächsten Schritt machen

Die SpVgg Bayreuth kann die nächste Vertragsverlängerung für die kommende Saison vermelden: Levi Kraus hat seinen Vertrag bei der Oldschdod verlängert und bleibt damit weiterhin Teil des Kaders der Altstädter.
Der 21-jährige Angreifer stammt aus dem eigenen Nachwuchs der SpVgg und hat in den vergangenen Jahren seine Entwicklung kontinuierlich vorangetrieben. Über die U19 und die zweite Mannschaft arbeitete sich Kraus Schritt für Schritt an den Regionalliga-Kader heran. In der zweiten Mannschaft überzeugte er vor allem durch seine Torgefahr und seinen Einsatz, ehe er dauerhaft in den Kader der ersten Mannschaft integriert wurde.
"Levi ist ein Spieler, der den Weg der Oldschdod sehr gut verkörpert. Er kommt aus unserem eigenen Nachwuchs, hat sich über die zweite Mannschaft empfohlen und sich seine Chance in der ersten Mannschaft erarbeitet. Genau solche Entwicklungen wollen wir als Verein ermöglichen und fördern. Deshalb freuen wir uns sehr, dass Levi weiter bei uns bleibt und den eingeschlagenen Weg mitgeht", erklärt der neue Geschäftsführer Lorenz Röthlingshöfer.
Auch Cheftrainer Lukas Kling freut sich über die Vertragsverlängerung: "Levi ist ein junger, ehrgeiziger Spieler, der im Training viel investiert und immer wieder zeigt, dass er gefährlich vor dem Tor werden kann. Für ihn geht es jetzt darum, weiter dranzubleiben, sich im Herrenbereich auf diesem Niveau zu behaupten und den nächsten Schritt zu machen. Wir sehen bei ihm Entwicklungspotenzial und freuen uns, weiter mit ihm zu arbeiten."
Kraus kam in der am kommenden Wochenende zu Ende gehenden Saison bislang 27 Mal für die SpVgg Bayreuth in der Regionalliga Bayern zum Einsatz. Dabei gelang ihm ein Treffer. Zumeist pendelt er zwischen Bank und Startelf, einen Stammplatz konnte er sich noch nicht erobern. In der vergangenen Saison konnte er in der zweiten Mannschaft der "Oldschdod" in der Bezirksliga mit satten 30 Treffern auf sich aufmerksam machen. Seinen Torriecher will er nun auch in der Regionalliga unter Beweis stellen.