SpVg Olpe: Keseberg beerbt im Sommer Saida Landesligist SpVg Olpe gab am Dienstag bekannt, dass der Vertrag mit dem aktuellen Cheftrainer Mounir Saida nicht verlängert wird.

Gleichzeitig wurde auch bereits der Nachfolger benannt: es ist der 54-jährige Frank Keseberg, der aktuell noch den SC LWL 05 trainiert. Im November hatte der B-Lizenz-Inhaber verkündet, dass es nach fünf Jahren beim Bezirksligisten Zeit ist, etwas Neues zu machen. "Ich habe weiter Bock", war ein Statement des hauptberuflichen Kriminalbeamten, der nun seiner Leidenschaft erstmals in der Landesliga nachgehen möchte. Vorausgesetzt die SpVg hält die Klasse.

Dieses Unterfangen soll offensichtlich noch Mounir Saida angehen, der im Sommer das Traineramt bei der SpVg Olpe übernommen hatte. Der bisher eher bescheidene Saisonverlauf mit aktuell nur drei Punkten Vorsprung auf die Abstiegsplätze hat die Verantwortlichen um den Sportlichen Leiter Björn Schneider aber offensichtlich zum Nachdenken gebracht.

„Wir sind als Club mit dem Verlauf der aktuellen Saison nicht zufrieden, da brauchen wir nicht um den heißen Brei herum zu reden; wieder gut gestartet, wieder stark nachgelassen. Nach wie vor sind wir der Überzeugung, dass in unserer Mannschaft mehr Potential steckt, als wir aktuell abrufen. Mounir ist ein super engagierter Trainer, wir kommen menschlich sehr gut miteinander aus. Wir, als Verein, haben uns letztlich dazu entschieden, zur neuen Saison einen Neustart zu machen", erklärt Schneider und freut sich gleichzeitig auf den künftigen Coach: "Wir haben den Weg von Frank schön länger verfolgt. Er war vor einigen Jahren bereits erfolgreich als Jugendtrainer der SpVg Olpe tätig. Bei LWL hat er es immer wieder geschafft, eine junge, gallige Truppe aufs Feld zu stellen, obwohl er oft Leistungsträger abgeben musste."

In seiner Pressemitteilung schreibt der Verein: "Keseberg wohnt in Altenkleusheim und damit in kurzer Distanz zum Kreuzbergstadion. Er kann auf eine jahrelange Tätigkeit und Erfahrung als Trainer zurückblicken. Einige Jahre war zudem bereits bei der Spielvereinigung als Jugendtrainer aktiv und kennt somit den Verein bestens."