Sportfreunde Neersbroich: Im oberen Drittel der A-Liga festgesetzt Nur zwei Niederlagen, eine kollektiv starke Offensive und kaum Gegentreffer – Trainer Oliver Glogau ist zufrieden.

„Als positives Fazit kann man definitiv ziehen, dass sich unsere Abwehrleistung verbessert hat“, sagt Trainer Glogau. Lediglich 20 Gegentreffer in 18 Spielen kassierten die Neersbroicher bislang. Nur der Rheydter SV bekam weniger Gegentreffer (19). Ein weiterer positiver Aspekt der Hinrunde sei die Verteilung der Torschützen auf mehrere Spieler gewesen. Mit jeweils sechs Toren führen Dennis Kylau, Jan Hüsges und Felix Koch die interne Torschützenliste an. Es sei wichtig, dass die Verantwortung nicht nur auf den Schultern eines Spielers lastet, so Glogau.

„Verbesserungswürdig sind auf jeden Fall noch unsere Standardsituationen und Torabschlüsse“, kritisiert der Übungsleiter, der selbst früher ein Offensivspieler war. „Wir brauchen manchmal drei oder vier Hochkaräter, bis wir schlussendlich zum Torerfolg kommen“. Dies seien jedoch nur kleinere Baustellen, die seine Mannschaft verbessern könne. Mit 46 Toren stellen die Neersbroicher immerhin die sechst gefährlichste Offensive der Kreisliga A. „Unterm Strich bin ich deshalb hoch zufrieden“, sagt Glogau.

Personal und Zugänge

Die Sportfreunde aus Neersbroich haben zum jetzigen Zeitpunkt keine Abgänge zu vermelden. Mit Felix Koch wird im Laufe der Rückrunde ein wichtiger Spieler nach längerer Abwesenheit wieder in den Kader zurückkehren. Hinter Christopher Link steht noch ein Fragezeichen, da er im Laufe der Saison immer wieder mit Kniebeschwerden zu kämpfen hatte. Externe Zugänge gibt es nicht, dies ist aber auch nicht unbedingt nötig, da der Kader mit 27 Spielern in der Breite gut aufgestellt ist.

So läuft die Vorbereitung

Die Vorbereitung startete am 10. Januar mit der Wiederaufnahme des Trainings. Der Fokus liegt laut Glogau in erster Linie auf dem Wiedererlangen der Fitness. Das erste Testspiel der Sportfreunde steigt am 22. Januar gegen den SV. St. Tönis II . Darauf folgen zwei Spiele gegen die Bezirksligisten SC Schiefbahn am 26. Januar und TuRa Brüggen am 29. Januar. Danach geht es weiter mit Teutonia Kleinbroich am 2. und dem FC Blau-Weiß Wickrathhahn am 5. Februar. Das letzte Spiel der Vorbereitung bestreitet Neersbroich am 12. Februar gegen den TuS Wickrath. Im ersten Spiel der Rückrunde trifft die Mannschaft am 26. Februar auf GW Holt.