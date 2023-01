Sportfreunde Lotte: Brodersen Salvador kommt aus Straelen Die Sportfreunde Lotte stehen nach dem Abstieg aus der Regionalliga im unteren Mittelfeld der Oberliga Westfalen.

Insgesamt 59 Oberliga-Spiele stehen in der Vita des Außenbahnspielers, der im Sommer mit Eintracht Trier in die Regionalliga Südwest aufgestiegen ist. Nach seiner in Trier abgeschlossenen Ausbildung zum Bankkaufmann war die Sehnsucht nach dem Ruhrgebiet aber zu groß, so dass es zum SV Straelen ging. Brodersen kam dort nur auf fünf Einsätze in der Hinrunde und möchte nun seine Erfahrung in Lotte einbringen.

"Leo bringt extrem viel mit und ist variabel auf den Außenbahnen einsetzbar. Neben seinen fußballerischen Qualitäten erhoffen wir uns von ihm auch, dass er als Führungsspieler vorangehen und den Jungs mit seiner Erfahrung helfen soll. Sowohl auf als auch neben dem Platz", erklärt Lübbers in einem Interview auf der Vereinshomepage.