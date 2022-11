Sportclub siegt gegen Bad Abbach Bezirksliga Süd: Nur die Partie des SC Regensburg konnte ausgetragen werden

Wohl dem, der einen Kunstrasen hat. Denn nur dadurch war es überhaupt möglich, dass die Partie als einzige Begegnung in der Liga ausgetragen werden konnte. Am Ende setzten sich die Hausherren in einer engen Kiste hauchdünn durch. Max Legler brachte Bad Abbach in Front, ehe Ingmar Hell in der zweiten Hälfte binnen sieben Minuten (52., 59.) die Partie drehte. In der 85. Minute legte der Sportclub gar das 3:1 vom Elfmeterpunkt nach. Den Gästen aus Bad Abbach gelang in der Nachspielzeit abermals durch Max Legler – auch er aus elf Metern – nur noch der Anschlusstreffer.

