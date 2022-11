Sponsoren-Konflikt beim MSV Duisburg vor der Eskalation? 3. Liga: Der seit Jahren schwelende Konflikt zwischen dem MSV Duisburg und Sponsor Schauinsland-Reisen droht zu eskalieren.

Was war passiert? Andreas Rüttgers, im MSV-Portal unter dem Namen „diplomat“ angemeldet, hatte in den vergangenen Wochen scharfe Kritik am MSV Duisburg, hauptsächlich aber am Geschäftsführer Sport, Ralf Heskamp, geübt. Dabei deutete Rüttgers immer wieder Interna an, wollte dann auf Nachfrage allerdings nur selten oder ausweichend antworten. So handhabt es der Vertreter des Sponsors und Namensgebers des Duisburger Stadion bereits seit einigen Jahren. Häppchenweise füttert er die Fans mit Informationen, die für die allermeisten User kaum oder nur sehr aufwändig überprüfbar sind. Daraus entstanden ist eine mehr als angespannte Stimmung unter den Anhängern.

Nachdem Rüttgers nun scharf gegen Heskamp geschossen hat, der wohlgemerkt erst seit einem guten halben Jahr in Diensten der Zebras steht und im Kader durchaus mit Altlasten seines Vorgängers Ivica Grlic zu kämpfen hat, folgte am Samstag beim Heimspiel gegen die SpVgg Bayreuth die Antwort im Stadion. „SLR und Rüttgers – Vom ‘Helfer‘ zum Henker?!“ prangte in großen Lettern die gesamte Spieldauer über von einem großen Transparent auf der Gegengeraden – also genau in Blickrichtung aller Verantwortlichen beim MSV und den Sponsoren. Es sollte nicht das einzige Banner mit einer deutlichen Botschaft bleiben: „120 Jahre Meidericher Spielverein – kriegt auch Rüttgers nicht klein“ oder „Duisburger Unternehmen droht Duisburger Verein? Kassner fang den Rüttgers ein“ folgten im Verlauf der Partie.

Gerald Kassner ist der Chef von Schauinsland-Reisen und ihm dürften die Spruchbänder alles andere als gefallen haben. Welcher Konzernchef wäre schon erfreut, ob dieser deutlichen Worte gegen sein Unternehmen und eine der Führungspersonen. Ob das Verhältnis zwischen dem MSV Duisburg und einem seiner wichtigsten Geldgeber damit nachhaltig beschädigt ist, wollte nach dem Spiel keine Seite bestätigen. „Die Gefahr ist sicherlich sehr groß. Wir werden noch Gespräche suchen. Und wir werden sehen, wie wir möglicherweise wieder aneinanderrücken können“, erklärte MSV-Präsident Ingo Wald nach dem Spiel der WAZ. Mit dem Verweis auf „Interna“ gab Rüttgers keine weiteren Angaben.